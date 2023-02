Interna en el Frente de Todos: no cesan los ataques de La Cámpora contra Alberto Fernández

Cuando el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, rompió el silencio para tratar de apagar la polémica en torno a su enojo con Alberto Fernández, se conocieron las críticas de otro de los máximos referentes de la agrupación kirchnerista La Cámpora contra el Presidente.

Fue Andrés “Cuervo” Larroque el que, una vez más, recalentó la crisis interna en el Frente de Todos (FdT). El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense cuestionó al jefe de Estado al considerar que tuvo “cierta ingratitud y poca inteligencia” ante la “oportunidad muy grande” que le concedió Cristina Kirchner. “Confundió cómo debía ser su vínculo” con la Vicepresidenta, apuntó.

En medio de la renovada tensión, varios de los referentes de la coalición de gobierno participaron de un plenario del PJ bonaerense, encabezado por Máximo Kirchner, para analizar el estado de situación de cara a las próximas elecciones.

Wado De Pedro intentó, el lunes a la noche, correrse de la polémica que se generó a partir de los trascendidos periodísticos hicieron circular en su entorno. “Desde hace días se inició un revuelo mediático sobre una situación interna del gobierno. No es mi intención seguir abonando a esa polémica. Los que tenemos responsabilidades políticas debemos aportar sensatez, porque hay cosas más importantes en juego: seguir recuperando la economía, mejorar el poder adquisitivo de las y los argentinos y resolver los problemas de la gente”, indicó el funcionario alineado con Cristina Kirchner.

El ministro se pronunció a través de sus redes sociales pero evitó aclarar la situación, tal como le reclamó su par de Desarrollo Social, la albertista Victoria Tolosa Paz. Es que las versiones en off que se hicieron circular indicaron que Wado se molestó por la “falta de códigos” de Alberto Fernández. Por ahora, el silencio le aporta entidad a los términos.

“Mi responsabilidad es seguir trabajando y aportando a la estrategia que comenzó en 2017 y a fortalecer el frente que construimos en 2019. Y mi compromiso es cuidarlo y ampliarlo todos los días”, se limitó a señalar De Pedro.

El ministro del Interior se mostró activo el martes: visitó la localidad de Luján, donde encabezó la entrega de maquinaria, y mantuvo encuentros con el intendente de Villa María, Martín Gill, y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Luego, se trasladó a la cumbre del peronismo bonaerense, en la localidad bonaerense de Merlo que conduce Gustavo Menéndez, uno de los integrantes de la mesa chica del cristinismo.

ANDRÉS LARROQUE (Archivo/DyN).

Pero los embates de La Cámpora contra Alberto Fernández continuaron en boca de Larroque. “Creo que hay que seguir apostando a la unidad. Me parece que no hay que confundir esta situación, que uno podría calificar de cierta ingratitud y poca inteligencia también, porque a Alberto se le dio una oportunidad muy grande y confundió cómo debía ser su vínculo con Cristina y su rol. Nosotros no podemos condenar la unidad por los equívocos que ha tenido el Presidente. La unidad siempre tiene que estar en el centro de nuestro debate, y porque falle una persona no podemos condenar al concepto general”, evaluó en una entrevista que le concedió a La Tecla.

Larroque insistió además con el llamado para “terminar con la proscripción de Cristina; que podamos tener la posibilidad de que el pueblo elija a quien quiere, sin intermediaciones de otros factores de poder”.

La cumbre en Merlo contó con la presencia de dirigentes de la Primera y la Tercera secciones electorales, y se debatió la estrategia a encarar en el territorio bonaerense donde el kirchnerismo se entusiasma con algunos números para dar pelea en las próximas elecciones.