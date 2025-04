"No existió relación entre el Gobierno y $LIBRA " Guillermo Francos negó el vínculo de Javier Milei con los desarrolladores del token y sostuvo: "No hubo beneficios económicos". https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/Fv0SPrFoG4

"En otras palabras, el Estado nacional no ha tenido injerencia, responsabilidad, compromiso, ni beneficio respecto de este proyecto, sus promotores o sus resultados y como consecuencia de ello, muchos de los pormenores del proyecto que aquí se consultan son ajenos al conocimiento del Poder Ejecutivo", concluyó.

Guillermo Francos en Diputados Guillermo Francos sostuvo en Diputados que "el presidente no mantuvo vínculo con el proyecto Libra". JUAN VARGAS / NA

Además, el Jefe de Gabinete se quejó por las esperas en la antesala de la sesión. “Nunca en mi vida he hecho esperar a alguien dos horas en una reunión. Debo decir que es una falta de respeto”, indicó, tras la discusión sobre la moción para reprogramar las interpelaciones de los dos ministros ausentes con aviso.

“Debo decir que es una falta de respeto”, aseguró Francos, que hizo caso omiso a la decisión de los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de excusarse de participar de la sesión por supuestas razones de agenda.

“Si me dejan hablar, hablo. Si no me dejan hablar, me voy”, concluyó Francos, terminante, en medio de los murmullos opositores.

Francos cuestionó la estrategia de la oposición

A su vez, cuestionó hoy la estrategia de la oposición de interpelar funcionarios e impulsar una comisión investigadora en el marco del cripto escándalo Libra, y lo asoció al “montaje de un tribunal mediático cuya única finalidad es el rédito político y la especulación electoral”.

Durante la sesión especial en la Cámara de Diputados, el funcionario reclamó que la comisión investigadora “no extralimite sus funciones” ni se transforme en un “órgano paralelo de Justicia” arrogándose “atribuciones que la Constitución reserva exclusivamente al Poder Judicial”.

“La función de las comisiones investigadoras deben estar subordinadas a las competencias propias del Poder Legislativo: deliberar, legislar y ejercer su función de control entre los poderes del Estado. No pueden transformarse en órganos paralelos de Justicia ni arrogarse atribuciones que la Constitución reserva exclusivamente al Poder Judicial, ya que de ningún modo se ha pensando que las mismas deban sustituir la labor de los jueces o del Ministerio Público Fiscal”, indicó.

Para Francos, “este tipo de montajes no contribuye al fortalecimiento democrático ni al esclarecimiento de los hechos”. “Por el contrario, distraen la atención del Congreso respecto de los debates que realmente impactan en la vida cotidiana de los argentinos", agregó.

En este sentido, el ministro coordinador exigió que “quienes integran esta honorable cámara actúen con la responsabilidad y seriedad que el orden constitucional impone”.