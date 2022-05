Fiesta de la Ganadería: sin presencia del PJ, Suárez criticó a la oposición y anunció una importante obra para el Sur

El gobernador Rodolfo Suárez participó ayer de una nueva Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, la primera de forma presencial como mandatario, con un discurso que se centró en críticas al Gobierno nacional por la crisis macroeconómica, así como también por el no a Portezuelo del Viento por parte del presidente, Alberto Fernández.

Además, tras realizar algunos anuncios para el sur mendocino, convocó a las organizaciones a repensar en qué invertir los U$S 1.023 millones y añadió que el enfoque deberá estar centrado en el agua y en la energía.

El contexto no podría haber sido más favorable en términos políticos para el radicalismo y el Pro, ya que no hubo presencia de la oposición, y desde el Gobierno nacional también pegaron el faltazo.

41° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas en General Alvear Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Según Suárez, que estuvo acompañado en todo momento por el intendente anfitrión, Walther Marcolini, los funcionarios y dirigentes peronistas no habrían sido bien recibidos por los mendocinos tras el conflicto de Portezuelo del Viento, pero hubo varias voces radicales, como tambien de empresarios ganaderos, que marcaron fuertes críticas al peronismo: “Al menos alguien debería haber puesto la cara. Uno cuando las cosas están mal no se debe esconder”, marcó una legisladora radical a Los Andes al final del evento.

Ante esto, se notó un gobernador muy a gusto en una fiesta que en oportunidades ha sido un escollo, sobre todo por las fuertes críticas que han solido tener desde el arco empresarial ganadero.

No obstante, Jorge Noguerol, presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear, si bien repartió críticas a la Provincia por anuncios y promesas anteriores no cumplidas por el Poder Ejecutivo, tuvo disparos más fuertes contra la Nación por las dificultades que vive el sector, sumido en una crisis económica que no escapa al resto de las actividades.

En este contexto, Suárez decidió salirse del discurso escrito que tenía preparado, y se centró, más en enumerar todas las acciones de gobierno en el sur, en la situación actual del país en la que está enmarcada la provincia.

La reina y la virreina nacional de la Vendimia participaron de la 41° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas en General Alvear Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Si bien respondió que es necesaria una articulación mayor entre el sector público y privado para avanzar en más progreso en el sector, acotó que gran parte de los problemas en los que está sumida Mendoza, tienen como respuesta a una “macroeconomía enferma”.

“Estamos viviendo momentos difíciles. Argentina hace años que no encuentra su rumbo económico y todo esto nos afecta de lleno en Mendoza”, marcó.

También fue claro al afirmar que no se renunciará a Portezuelo, pero también incluyó en su discurso al trasvase del río Grande al Atuel, que fue el principal pedido de los empresarios sureños.

“No vamos a abandonar Portezuelo ni el trasvase. Vamos a trabajar con todas las herramientas que tenemos para realizar esa obra”, marcó, y agregó que “si lo tenemos que reformular, lo haremos. A lo mejor podríamos reformular cuál es la forma para generar energía, realizar Portezuelo y el trasvase, que está en plena etapa de estudio”.

Suárez puso énfasis en las obras que desarrollarán, en la cual el principal anuncio fue en base al acueducto Monte Comán- La Horqueta, que será ahora financiado con recursos que saldrán de la provincia.

Recordemos que anteriormente tenía un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero el organismo multilateral retiró los fondos tras encontrar irregularidades y denuncias cruzadas de las empresas que participaron de la licitación.

Luis Petri y Cristina Pérez entre las figuras invitadas a la 41° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas en General Alvear Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“Le hemos pedido a Irrigación todos los estudios para hacer la licitación desde el Gobierno de la provincia. Es una obra que beneficiará a 480.000 hectáreas. Es una de las inversiones que nos sirven a Mendoza para su desarrollo”, marcó.

El agua en el centro

La reactivación de esta licitación sirvió a Suárez para centrarse en el agua y en los U$S 1.023 millones con los que deberá resolver Mendoza qué hacer, para lo cual se consultará a diferentes organismos y sectores.

“El agua es el recurso mas importante de la humanidad”, comentó, y expresó que hay que trabajar en la infraestructura de Mendoza “para crecer con energía, para que los pesos se conviertan en dólares, con un plan de los mendocinos que tenemos que revisar entre todos”.

En este sentido, le pidió al Presidente que “nos dé la posibilidad de poder, todos juntos, pensar la Mendoza para los próximos 50 años. Tendremos los recursos de los futuros presupuestos, de los montos que podamos conseguir en organismos multilaterales y de los privados para generar más agua, producción, empleo y energía”, agregó.

Y finalizó: “Desde General Alvear los convoco para que pensemos y nos pongamos a trabajar en agua y energía. Tenemos sobradas muestras de malas inversiones en Mendoza y el mundo; por eso debemos priorizar las obras que generen empleo genuino en la provincia”.

Faltazos

Rodolfo Suárez opinó respecto a la notable ausencia de funcionarios nacionales en el evento, sobre todo del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, quien había anunciado su presencia, pero luego desistió de viajar a Mendoza.

“Me manifestó que no viene. Obviamente que podemos suponer que no era un buen momento para que venga el funcionario nacional”, consideró, en base al freno que adelantó Alberto Fernández de la obra Portezuelo del Viento.

Además, marcó que los funcionarios del Presidente “no serían bienvenidos en Mendoza, porque fue un desprecio para la provincia hacer esas declaraciones en La Pampa y no en el laudo como corresponde”.

No obstante, Suárez expresó que Domínguez le comunicó que se avanzó con todos los organismos para ampliar a todo tipo de cargas el paso El Pehuenche, en Malargüe. ”Vamos a trabajar con la habilitación del Senasa. Es un trabajo constante”, aseguró.

Para Marcolini la fiesta fue “un éxito”

Una vez que terminó el evento principal del almuerzo, el intendente alvearense Walther Marcolini, se mostró muy contento por el evento y lo calificó como un “éxito rotundo”.

41° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas en General Alvear Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“Teníamos el desafío que era volver a la presencialidad plena y todo ha salido bien. De hecho, compartíamos con el Gobierno que todo ha sido auspicioso en todos los aspectos: hubo una muy buena calidad de hacienda,. de precios y también en el remate de feria”, comentó el jefe comunal radical.

En este sentido, expresó que para General Alvear “es importante y positiva la Fiesta, y es lo que nos hace falta, que los cosas salgan bien, como ocurrió hoy”.

En tanto, consideró en términos económicos y políticos que el sector ganadero “tiene que ser parte del complemento de la diversificación de la matriz productiva que Mendoza necesita”, y marcó que “los mensajes fueron claros en establecer políticas públicas. Firmar fideicomisos por $30 millones para caminos ganaderos es un hecho concreto” finalizó.