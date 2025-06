Encuentro Nacional de Mujeres Radicales: ausencia de Griselda Petri y críticas del cornejismo al documento

Luego, repudió el texto que surgió del encuentro: "Repudio el documento publicado, no solo porque ATRASA si no porque además es contrario al proceso de transformación y recuperación de la Argentina que está llevando a cabo el Gobierno Nacional sacándola del efecto de posguerra que nos dejó la CORRUPCION Kirchnerista", sentenció.

“Desde Mendoza nos organizamos para garantizar la participación de mujeres de todos los departamentos. Gracias a ese esfuerzo, fuimos más de 140 mujeres radicales mendocinas a La Pampa: el contingente más grande del 12° Encuentro Nacional de Mujeres Radicales. Estuvimos presentes, participamos en los talleres, aportamos desde la militancia, la experiencia y el territorio”, pero “el documento final no refleja lo vivido ni lo trabajado. No se nos consultó. No se nos escuchó. Y no nos representa”, subrayaron.