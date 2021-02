Cruces en la Bicameral de Seguridad por un intento de citar a Munives y a Levrino

Finalmente, luego de casi dos años de de inactividad, la Comisión Bicameral de Seguridad tuvo su primera reunión en la que quedó constituida una Mesa Ejecutiva, presidida por el senador Rafael Moyano, del Frente de Todos-PJ.

En la discusión puertas para adentro, la oposición mocionó para que sean invitados tanto el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, como el Jefe de la Policía de Mendoza, Roberto Munives, que quedaron en la mira del peronismo y los otros partidos opositores luego del femicidio de Florencia Romano.

“Lo que marca el reglamento es que hoy era la reunión de constitución, se lleva a cabo y se establece la mesa ejecutiva, los días de reuniones. Eran sin temario, no teníamos por qué votar nada, hubo mociones y se propuso invitar al ministro de Seguridad y al Director de la Policía para que expliquen un hecho como el de Florencia Romano. Nosotros votamos en contra esa moción porque no estaba en el orden del día, no estaba en el temario ”, explicó el senador Diego Costarelli (UCR).

Consultado sobre las razones por las que la comisión no siguió funcionando en forma permanente, Costarelli indicó que “la oposición no la pidió, el presidente de la comisión es el que llama a la constitución”.

Sin embargo, según establece la Ley, es la autoridad de una de las cámaras (que se alternan anualmente) la que debe hacerlo. Tal es así que el vicegobernador Mario Abed la convocó y ahora la preside un senador opositor.

“La oposición nunca se interesó hasta que no pasó lo de Florencia Romano. Entonces no van a decir ustedes (por los periodistas) cómo funciona una comisión. Nosotros si queremos debatir los temas de seguridad, en un todo, no un femicidio y un hecho aislado”, expresó.

Rafael Moyano, por su parte, desmintió a su par radical y argumentó que la Bicameral de Seguridad no estuvo funcionando “por una decisión política” en donde “la resolución debe salir de la presidencia de las cámaras, según a quién le toque conformarla. Parece que al radicalismo no le gusta mucho que lo controlen”.

“Estamos conformes porque se ha conformado y frustrados porque se presentaron distintas mociones para que concurra el ministro con su equipo y lamentablemente en función de los artilugios de los números (por la mayoría oficialista), ellos se opusieron”, cerró el senador peronista.