Cornejo, De Marchi, Petri y Najul firman una carta conjunta en la que desmienten haberse vacunado

Luego de los escándalos tras el Vacunatorio VIP , el Gobierno nacional dio a conocer la lista en la que figuran todos las personas que fueron inoculados de manera irregular con la Sputnik V . en la misma figuraba un total de 70 beneficiados entre los que se encontraban funcionarios, legisladores y hasta periodistas.

De la lista todos eran simpatizantes del gobierno oficialista, sin embargo, en las últimas horas un par de tuits que circularon por las redes sociales advertían que cuatro diputados nacionales por Mendoza habían gozado también del beneficio del Vacunatorio VIP, pero que no figuraban entre esos nombres.

Sin embargo, este martes, a través de un comunicado oficial Cornejo, De Marchi, Petri y Najul -los cuatro en cuestión- desmintieron que eso fuese real y apuntaron contra militantes kirchneristas de haber generado falsa información.

Además detallaron que fueron ellos quienes primero denunciaron sobre la existencia de dicho vacunatorio, el cual funcionaba ilícitamente en las inmediaciones del Ministerio de Salud de la Nación y que culminó con la renuncia del exministro Ginés González García.

“Hasta este momento se ha logrado identificar uno de los portales que inició o replicó esta infamia y que se identifica como “RCA Prensa y Comunicaciones Mendoza - Movimiento Político Social y Cultural” y en cuya portada de inicio se identifican con una foto de Nestor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales, Fidel Castro y Hugo Chavez, y se vinculan con la agrupación política La Cámpora y con el dirigente Juan Grabois”, reza el texto en el comunicado oficial por parte de los legisladores nacionales.

Y finalmente, sin tapujos apunta directamente al gobierno de Alberto Fernández y a los militantes kirchneristas: “El Gobierno Nacional y La Cámpora en particular deberían sentirse avergonzados por haberle quitado vacunas a quienes las necesitaban realmente, y no estar urdiendo campañas difamatorias para intentar esconderse tras el famoso “somos todos iguales”. No, no somos todos iguales”.