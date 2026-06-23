Balotaje en la UNCuyo: cerró la votación y la disputa entre Fidel y García está voto a voto

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) cerró este martes una nueva jornada electoral para definir a sus máximas autoridades y, con el avance del escrutinio, la fórmula integrada por Gabriel Fidel y María Flavia Filippini se estaría imponiendo sobre Adriana García y Ana Sisti de Encuentro Plural, por una diferencia por menos de un punto .

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Si bien el resultado definitivo todavía no había sido oficializado al cierre de esta edición, los datos que manejaban tanto el oficialismo universitario como sectores de la oposición coincidían en señalar una ventaja para el candidato de Sumar Universidad .

De concretarse, el espacio que encabeza el actual vicerrector dará continuidad al proyecto político que gobierna la casa de estudios desde 2014. La elección definió quién conducirá la UNCuyo durante el período 2026-2030 y quién sucederá a la actual rectora, Esther Sánchez .

Uno de los datos que dejó la jornada fue la baja participación electoral en comparación con la elección general del pasado 9 de junio.

Según estimaciones preliminares, la cantidad de votantes estuvo por debajo de los más de 20.000 integrantes d e la comunidad universitaria que participaron en la primera vuelta. "Parece un día normal de cursado", expresaron algunas autoridades de mesas de la UNCuyo.

Incluso, de ser así, algunas proyecciones indicaban que la asistencia también podría ubicarse por debajo de los registros de 2022 cuando la participación alcanzó apenas las 16.000 votantes.

Elecciones UNCuyo Fotos: Ramiro Gómez / Los Andes.

La UNCuyo cuenta con un padrón superior a las 58.000 personas habilitadas para votar entre estudiantes, docentes, egresados y personal de apoyo académico.

Durante toda la jornada, autoridades universitarias destacaron la normalidad del proceso electoral y el funcionamiento de las mesas distribuidas en las distintas facultades y dependencias.

Cornejo votó temprano y sin insultos

Uno de los datos políticos de la jornada fue la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, quien esta vez emitió su voto temprano y sin inconvenientes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

El mandatario provincial llegó cerca de las 8.30 para votar como graduado de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública. El dirigente radical votó acompañado por dirigentes y militantes de la Franja Morada.

Alfredo Cornejo-UNCuyo El gobernador Alfredo Cornejo votó temprano en las elecciones de la UNCuyo. X Jóvenes Malbec

La escena contrastó con lo ocurrido durante la primera vuelta del pasado 9 de junio, cuando asistió a la facultad sobre el cierre de la jornada electoral y fue recibido con insultos y manifestaciones de repudio por parte de agrupaciones estudiantiles vinculadas al peronismo, el kirchnerismo y la izquierda.

En aquella oportunidad, Cornejo fue increpado en las escalinatas de la facultad con consignas como “desfinanciador”, “venís a votar a Milei” y “caradura”.

Luego, un grupo de manifestantes lo siguió hasta el ingreso del edificio, donde se produjeron empujones y momentos de tensión entre estudiantes de Franja Morada y militantes de agrupaciones opositoras.

El gobernador terminó retirándose escoltado por su equipo de seguridad y funcionarios provinciales. Autoridades universitarias señalaron en aquel momento que se trató de una situación inédita para la historia reciente de la UNCuyo, ya que en elecciones anteriores Cornejo había votado sin incidentes.

En esta ocasión, la votación transcurrió con normalidad y sin situaciones de tensión, en una jornada clave para definir quién conducirá la Universidad Nacional de Cuyo durante los próximos cuatro años.

Elecciones UNCuyo Carteles y manifestaciones de estudiantes en medio de las elecciones de la UNCuyo. Foto. Ramiro Gómez.

Una elección marcada por los acuerdos políticos

El balotaje llegó luego de una primera vuelta en la que ninguna fórmula logró superar el 50% de los votos necesarios para consagrarse.

En aquella instancia, Gabriel Fidel y María Flavia Filippini fueron los más votados con el 37,06%, mientras que Adriana García y Ana Sisti quedaron en segundo lugar con el 29,02%.

Más atrás finalizaron Javier Ozollo y Fernanda Bernabé, de Proyecto Universidad Abierta, con el 18,45%, e Ismael Farrando y Jimena Estrella, de Trayectoria y Renovación, con el 15,47%.

Adriana García - UNCuyo

Las dos semanas previas al balotaje estuvieron atravesadas por negociaciones entre los distintos espacios políticos universitarios.

El principal movimiento se produjo cuando Farrando anunció su incorporación a la propuesta de Sumar Universidad tras firmar un acuerdo programático con Fidel.

Entre los puntos compartidos figuraban la defensa de la autonomía universitaria, el impulso al reclamo por el financiamiento universitario, el fortalecimiento de la investigación, la extensión y la creación de un sistema integrado de salud.

Gabriel Fidel - Ismale Farrando El candaiato de Trayectoria y Renovación, Ismael Farrando acompañara en el balotaje al candidato de Sumar Univiersidad, Gabriel Fidel.

Por su parte, Ozollo y Bernabé formalizaron su respaldo a García y Sisti mediante un acuerdo político presentado públicamente en el rectorado.

De esta manera, la segunda vuelta terminó configurando un escenario de fuerte polarización entre el oficialismo universitario y los sectores vinculados al peronismo y al kirchnerismo dentro de la UNCuyo.