Alberto Fernández salió a defender a Florencia Peña: “La castigaron de un modo muy injusto”

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que a la actriz y conductora Florencia Peña “la castigaron de un modo muy injusto e ingrato”, a partir de las declaraciones misóginas de los diputados de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias y Waldo Wolff. ”Hay que tomar conciencia del daño que generan con estos ataques”, dijo el mandatario esta mañana en declaraciones a la radio AM750.

Florencia Peña pidió la expulsión de Iglesias de la Cámara de Diputados

Ayer, La actriz Florencia Peña, a través de su abogado Fernando Burlando, presentó ayer un escrito en la Cámara de Diputados en el que pide la suspensión y la potencial expulsión del legislador del PRO Fernando Iglesias por “afirmaciones misóginas” dirigidas en su contra, en una derivación de la visita que la conductora realizó a la residencia de Olivos en mayo del año pasado.

”Me dirijo al Sr. Presidente de este Honorable cuerpo con el fin de poner en su conocimiento que en el día de ayer hemos radicado querella criminal ante el Fuero Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contra los Diputados Nacionales: Fernando Iglesias y Walter Wolff (PRO) -quien respaldo el twitt de su colega-”, señala el escrito.En ese sentido, agregó, “los diputados han cometido graves hechos de violencia psicológica, simbólica, mediática e institucional contra la mujer, en clara contradicción con los expresos deberes de actuar”.

Wolff se disculpó en Twitter pero negó haberse referido a Florencia Peña

El diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Waldo Wolff expresó sus disculpas a través de su cuenta en Twitter a “quienes haya molestado” con sus declaraciones, aunque negó haberse referido a la actriz Florencia Peña.”Me disculpe con quienes haya molestado. Probé x fechas que no me referí nunca a mi denunciante. No soy vidente. Me auto denuncié en diputados y justicia”, escribió el legislador esta mañana en su cuenta de la red social.Y continuó: “Presento proyecto para que presidente @alferdez retire tweets misóginos y se disculpe.

