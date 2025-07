Viudas negras lo sedujeron, lo drogaron, lo desvalijaron y murió: tenía 19 años

La víctima fue identificada como Williams Jonathan Quispe Quenta , quien había salido el sábado por la noche con dos amigos al boliche Equinoxio , donde entablaron contacto con tres mujeres que no conocían previamente. Según relataron los amigos, cerca de las 6 de la mañana los cinco se trasladaron hasta el domicilio de Williams, donde compartieron bebidas.

En cuestión de minutos, los tres jóvenes se quedaron dormidos. Al despertar, las delincuentes ya no estaban y el departamento había sido saqueado: faltaban celulares, un televisor, electrodomésticos y otros objetos de valor. Pero lo peor fue descubrir que Williams no reaccionaba. Estaba acostado, había vomitado y no presentaba signos vitales.