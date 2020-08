Video: le robaron el celular a una periodista mientras hacía un móvil en vivo

Le robaron el celular a un periodista cordobesa mientras hacía un móvil en vivo para un programa de televisión. El hecho ocurrió mientras la joven realizaba una entrevista por el plan de emergencia en el transporte urbano en el marco de la pandemia.

Para esto, Flavia Fochesato se subió a un colectivo y habló con un chofer local mientras su compañero transmitía la nota para el programa Despertate TV de Telefé Córdoba.

Cuando Fochesato estaba en plena tarea periodística, un ladrón aprovechó la ocasión y le sacó el teléfono celular que llevaba en uno de los bolsillos del pantalón.

“No, no, no, chicos, me robó el celular”, dijo la joven y salió corriendo detrás del delincuente con la esperanza de atraparlo. Mientras, sus compañeros que miraban la secuencia desde el estudio de televisión no podían dar crédito a lo que estaban pasando.

“Esto está pasando en vivo. Uno de los temas que teníamos hoy es la inseguridad y a nuestra compañera Flavia Fochesato le acaban de robar el celular en el barrio Cervecero”, comentó el cronista.