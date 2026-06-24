Un nene de 2 años llegó muerto al hospital, detuvieron a la madre y hay conmoción por los mensajes que publicó: "Perdóname"

La Justicia de Salta investiga la muerte de Thiago Altamirano , un niño de 2 años que llegó sin signos vitales al Hospital Materno Infantil de la capital provincial. Mientras se aguardan los resultados preliminares de la autopsia para determinar las causas del fallecimiento, la madre del menor y su pareja fueron detenidos de manera preventiva.

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La causa es encabezada por el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, quien ordenó una serie de medidas para esclarecer lo sucedido.

Según las actuaciones, el pequeño fue trasladado inicialmente al hospital Papa Francisco por su madre. Debido a la gravedad de su estado, fue derivado al Hospital Materno Infantil, donde los médicos constataron que había ingresado sin vida.

Tras conocerse el hecho, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) realizó peritajes en la vivienda donde residía el niño y dispuso el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense para la realización de la autopsia. Las tareas investigativas quedaron a cargo de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología.

Mientras avanzan las pericias, el fiscal solicitó al juez de Garantías de turno la detención preventiva de la madre del menor y de su pareja.

En medio de la conmoción, los abuelos paternos del niño aseguraron que desde 2025 venían denunciando presuntos maltratos. “Pasó lo que no queríamos que pasara. Mi nieto de dos años falleció a manos de la madre y la pareja de ella, a golpes”, expresó Marta, abuela de Thiago, en declaraciones a medios locales.

La mujer cuestionó además el accionar judicial y sostuvo que tanto ella como su esposo habían participado activamente en la crianza del niño y de su hermano menor, de 10 meses. “Prácticamente, nosotros criamos a los bebés y la Justicia nos los sacó de la mano cuando sabían bien que la madre es adicta y alcohólica”, afirmó.

Por el momento, las autoridades esperan los resultados forenses para determinar las causas del fallecimiento y avanzar con la imputación correspondiente.

Se conocieron los últimos mensajes que publicó la madre del niño de 2 años fallecido en Salta

Mientras la Justicia de Salta investiga las circunstancias que rodearon la muerte de Thiago, en las últimas horas se conocieron los mensajes que la mujer publicó en su estado de WhatsApp antes de quedar a disposición de la Justicia.

Según difundió Multivisión Federal, a las 23.03 del lunes la acusada compartió una imagen del pequeño vestido con la camiseta de la Selección Argentina junto a la frase: “Perdoname amor por todo”.

Minutos después, publicó un segundo mensaje en la misma red social: “Hasta siempre mi bebé, te amaré siempre mi Thiago hermoso”.

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La difusión de estos estados generó conmoción debido a que, según trascendió, la denuncia al 911 había sido realizada por la propia madre alrededor de las 21.30, por lo que la confirmación del fallecimiento del niño se habría producido poco tiempo después.