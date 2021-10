“Tenía ganas de pelear”: fuerte audio de uno de los rugbiers que desfiguró al chico de 16 años en Chacras

“Me doy vuelta y eran todos mis compañeros de rugby. Y dije ‘listo, acá me meto’. Aparte tenía ganas de pelear, culiado”. Así, sin demasiado preámbulo ni reflexión alguna, se le escucha contar a un rugbier la “anécdota” del ataque bestial a un chico de 16 años en una fiesta celebrada el fin de semana en Chacras de Coria (Luján). La víctima quedó desfigurada con ocho fracturas en la cabeza.

La estremecedora declaración surge de un audio que se viralizó en WhatsApp y en las redes sociales, donde uno de los dos presuntos acusados de golpear al adolescente le relata a un amigo cómo sucedieron los hechos en una fiesta de 15 años.

“Anoche (domingo a la madrugada) fuimos al 18 del ‘Pollo’ y a la fiesta de Chacras, donde le rompieron la cabeza al chabón ese. Era de una guacha del club mío y habían ido todos los de mi club. Y cayeron los de Maristas, un amigo de los de Maristas o un maristón, no sé”, comienza a recordar el joven.

“Se armó la batalla campal, hermano, no sabés lo que era. Fue como a las 3 que se agarraron a piñas al lado mío. Me doy vuelta y eran todos mis compañeros de rugby. Y dije ‘listo, acá me meto’. Aparte tenía ganas de pelear, culiado”, reconoce el supuesto agresor.

En otro tramo del audio, el muchacho admite que él fue autor de uno de los tantos golpes que recibió la víctima. Incluso, destaca el color del pelo.

“Y cuando veo así que le están re dando a un gil, amigo mío, lo veo al rubio ese culiado, le dieron primero a él. Como medio se agachó, le agarré la cabeza y le di con la rodilla en el ojo, culiado. Manso miedo me dio. Pegué esa sola cosa y me fui a la p...”, agrega el joven.

La fiscal Claudia Ríos sigue la causa del chico atacado en Chacras - Orlando Pelichotti / Los Andes

Por la paliza al adolescente de 16 años hay dos jóvenes -19 o 20 años- de la categoría 2002 del Liceo Rugby Club que fueron identificados como principales responsables. Además, otros dos rugbiers están en la mira de la investigación que lidera la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos.

Una fiesta de 15, desborde y violencia

Tal como advierte uno de los supuestos atacantes en el audio viralizado, la golpiza ocurrió en una casa donde se festejaba un cumpleaños de 15 años. Según contó el papá de la víctima, los dos sospechosos golpearon con furia al chico produciéndole ocho fracturas en la cabeza y dejándole un ojo comprometido. Fue a las 4 cuando fue avisado de lo que pasaba.

Entonces, el hombre llevó a su hijo lesionado a la guardia de la Clínica de Cuyo (Ciudad), donde quedó internado. El adolescente será operado en los próximos días, cuando lleguen unos insumos propios de ese tipo de intervenciones.

El joven atacado por rugbiers en Chacras fue internado en la Clínica de Cuyo (Archivo)

Desde el Ministerio Público Fiscal también quieren saber cuál es el estado de salud de la víctima para calificar el expediente como tentativa de homicidio o lesiones gravísimas o graves.

Los testigos de la fiesta y de la agresión ya fueron citados para que den su versión de los hechos.