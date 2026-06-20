Rescataron en helicóptero a un deportista que se lesionó mientras entrenaba en el Cerro Arco

Un hombre de 33 años sufrió lesiones en sus tobillos mientras realizaba actividad física en una zona de difícil acceso.

Un deportista se lesionó en el Cerro Arco y tuvo que ser rescatado en helicóptero

En la tarde de este sábado, se activó un protocolo de emergencia tras un llamado de emergencia sobre un deportista que se había lesionado en las inmediaciones del Cerro Arco.

El ciudadano de 33 años, se encontraba realizando una práctica de entrenamiento en la zona posterior del cerro cuando sufrió lesiones que le impidieron continuar por sus propios medios.

Ante la complejidad del terreno, se dispuso un operativo en conjunto entre la Patrulla de Rescate de Alta Montaña y el Cuerpo de Aviación Policial. Para el rescate se desplegó el helicóptero Halcón I, el cual transportó a personal especializado y médico hasta el lugar donde se encontraba la víctima.

Rescate en helicóptero Tras ser localizado y estabilizado, el deportista fue diagnosticado con un esguince en ambos tobillos y una probable fractura por avulsión del quinto metatarsiano del pie izquierdo. Debido a su cuadro, se procedió a una inmediata evacuación en helicóptero hacia la Base Cóndor.