Qué se sabe hasta ahora del incendio en el Ministerio de Seguridad y Justicia: así quedaron las oficinas

La noche del domingo no tuvo nada de tranquila en la sede del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza y sus inmediaciones. Y es que, cerca de las 22, un incendio iniciado en el lugar no solo alteró la silenciosa calma en esa zona de Godoy Cruz, sino que, además, movilizó a bomberos y personal policial y judicial para sofocar las llamas y evitar que se propagaran a otras oficinas del edificio e, incluso, a las casas vecinas. Afortunadamente no hubo heridos y los daños -considerables- fueron materiales y edilicios.