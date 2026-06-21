21 de junio de 2026 - 11:01

Golpe en Once: secuestran ropa y zapatillas por $123 millones en un operativo contra el contrabando

El megaoperativo se llevó a cabo en la galería “La Juanita”, frente a la Plaza Miserere. La mercadería había ingresado al territorio nacional eludiendo los controles fiscales obligatorios.

Se secuestró en Once más de 13 mil prendas y calzado de contrabando.

Se secuestró en Once más de 13 mil prendas y calzado de contrabando.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un megaoperativo realizado en el barrio porteño de Once terminó con el secuestro de más de 13.000 prendas de vestir y 250 pares de zapatillas presuntamente ingresados al país de manera ilegal. La mercadería decomisada fue valuada en unos 123 millones de pesos y quedó a disposición de la Justicia.

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Los procedimientos se llevaron a cabo en nueve locales de la galería “La Juanita”, ubicada sobre la avenida Pueyrredón, frente a Plaza Miserere. Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado en lo Penal Económico N°1, a cargo de Ezequiel Berón de Astrada.

Las acciones judiciales se desencadenaron a partir de una exhaustiva investigación desarrollada por la Unidad Técnico Operativo Judicial del Ministerio de Seguridad de la Ciudad (UTOJ), la cual puso la lupa sobre una presunta red de venta mayorista de indumentaria textil de origen importado que era comercializada de forma completamente irregular en el circuito comercial de la zona.

Mercadería que “eludió” los controles fiscales

El despliegue territorial estuvo coordinado por el personal de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales (DIOC), quienes actuaron en conjunto con dos grupos de contención y contaron con la participación activa de verificadores de la Dirección General de Aduanas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

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Mediante las tareas investigativas previas, las autoridades competentes lograron determinar fehacientemente que en dichos establecimientos se distribuían productos que habían ingresado al territorio nacional eludiendo los controles fiscales obligatorios, lo que representa una abierta infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

Con el conjunto de pruebas recolectadas a lo largo de la causa, el Juzgado en lo Penal Económico 1, conducido por Ezequiel Berón de Astrada, libró las correspondientes órdenes de allanamiento.

Los efectivos aduaneros y policiales lograron confiscar una enorme cantidad de bultos que contenían el material ilegal, entre los que se destacaron 110 camperas, además de remeras deportivas, conjuntos, pantalones, vestidos y ropa interior, y 250 pares de zapatillas, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

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