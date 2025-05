Estremecedor video del hombre muerto en la masacre en Villa Crespo: "No quiero perder a mi familia"

Embed TREMENDO, en Villa Crespo:

Lo extraño de esto más allá de las muertes aparentementente realizadas por la mujer quien también falleció es éste video del padre de ésta familia asesinada pic.twitter.com/IJqS15mhM6 — Virbe (@SIVIR1509) May 21, 2025

En el video, Seltzer sostiene: “Esta es una foto de mi familia. Tengo dos hijos hermosos, una esposa amorosa, fantástica. Agradezco muchísimo a la vida tenerla, haberla encontrado”.

Y agrega, con tono firme: “No corro riesgos que no quiera perder. No quiero perder a mi familia, por ende no la arriesgo. Me comporto como tengo que comportarme”.

Tragedia en Villa Crespo Tragedia en Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires. Redes sociales

Cómo continúa la investigación

La empleada doméstica de la familia fue quien halló los cuerpos este mediodía, tras ingresar con su llave. No había signos de violencia en la puerta y el cuerpo de Seltzer fue hallado con un cuchillo en la mano, lo que refuerza la hipótesis de femicidio y doble filicidio seguido de suicidio.

El caso es investigado por la fiscalía de turno, mientras los cuerpos fueron derivados a la Morgue Judicial para realizar las autopsias correspondientes. La escena fue preservada por Policía Científica.