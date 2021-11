En fotos: familiares y amigos despiden con dolor al kiosquero asesinado en Ramos Mejía

Este martes, familiares y amigos de Roberto Sabo (48) se hicieron presente en una sala velatoria de Morón para despedir los restos del kiosquero asesinado a balazos por una pareja en su local ubicado en la localidad de Ramos Mejía.

Pedro Sabo, padre de Roberto, llegó pasadas las 17 a la cochería “Pache”, de Barbosa al 200. Junto con los dos hijos del comerciante asesinado, Tomás y Nicolás, y la esposa de la víctima Patricia, todavía visiblemente conmocionados por lo sucedido, ingresaron caminando y amablemente solicitaron a los cerca de 20 periodistas que aguardasen hasta su salida que los dejaran pasar.

Imágenes del velatorio del kiosquero asesinado en Ramos Mejía. (Foto: Clarín)

La angustia de Pedro, padre de Roberto, durante el velorio de su hijo. Foto: Clarín

Sin presencia vecinal, ni carteles, bajo un clima muy privado, van llegando en auto personas del círculo de Sabo, con ofrendas florales. A casi una hora de iniciado el velatorio, ingresaron 15 personas, entre ellas, Juan Carlos Blumberg, quien había participado también de la protesta frente a la comisaría.

Cuando iba más de una hora media de velorio, el padre del kiosquero habló con la prensa y contó que los contactaron de diferentes países para ofrecerle ayuda económica a la familia.

“Pasamos una mala noche. No hay vuelta atrás. Lo único que me tiene en pie es la gente que vimos anoche en Ramos acompañándonos. Hoy fui al kiosco y vi que la gente para y deja una flor. Me quedo con que mi hijo era una buena persona. Todos somos hincha de River y mi nieto habló con Ponzio. Mi hijo quería que lleven sus cenizas a la cancha”, contó el hombre emocionado y adelantó que volverá a trabajar en el kiosco para ayudar a su nieto de 26 años que quedó solo.

Y agregó: “Se contactó conmigo Sergio Berni. No el gobernador, ni el intendente”.

En tanto, el hijo del kiosquero fallecido se quejó de los dichos sobre que el intendente dijo que se quiso comunicar con ellos, pero que eso es mentira, que nunca ocurrió. Además dijo que no están pensando en organizar ninguna marcha al Congreso o Plaza de Mayo y que todo manifestación que se haga será en Ramos Mejía.

El mensaje de la familia

“Hola, buenas tardes a todos. Soy Nicolás, el hijo de Roberto. Mañana (por hoy) de 17 a 09 realizaremos el velorio de mi papá en la casa velatoria Pache”, habían indicado en la convocatoria de los familiares ayer.

El mensaje, que estaba pegado en la persiana del kiosco en el que trabajaba Roberto, había comenzado a difundirse ayer mientras se desarrollaba una movilización para pedir justicia por el crimen.

“Se que muchos clientes lo querían mucho. El que quiera pasar a despedirlo y dejarle un mensaje es más que bienvenido”, añade el escrito.

En diálogo con la Agencia Telam, Patricia había dicho que mañana a las 9 partirá el cortejo fúnebre desde la sala velatoria rumbo al cementerio Municipal de Morón, ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen 1400, de ese distrito, donde se llevará a cabo la inhumación.

El cuerpo de Sabo fue entregado hoy a la familia luego de haberle sido sometido a la operación de autopsia correspondiente, la cual indicó que la víctima recibió cuatro disparos disparados con un arma calibre .22 en la zona del tórax, lo que le produjo la muerte casi en el momento.