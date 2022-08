Detuvieron al presunto asesino del crimen del baúl en Las Heras

A poco más de un mes de la muerte de David Gastón Piroli Pereyra (38), quien fue hallado sin vida en el baúl de su Ford Falcon en Las Heras, este viernes detuvieron al presunto asesino apuntado de ser el autor intelectual y material del hecho.

La investigación dirigida por el fiscal de Homicidios Carlos Torres llevó adelante una serie de allanamientos, de los cuales se pudieron recolectar pruebas suficientes para llevar a cabo la detención de O. R., un hombre de 47 años con un amplio prontuario lleno de antecedentes judiciales, en los que figura una causa por sospecha de homicidio en 2013.

El hombre fue detenido en su vivienda, ubicada entre la calle Libertad y Necochea de Las Heras. Allí, personal de la División de Homicidios dio con dos celulares, de los cuales se cree que contienen información trascendental sobre el crimen y que deberán ser sometidos a peritajes.

Además, en el lugar también se hizo presente personal de la Policía Científica, quienes lograron recolectar 20 indicios que apuntan a que O.R. podría ser el autor intelectual y material del crimen de David Gastón Piroli, padre de dos hijos, ultimado de un disparo en la cabeza, maniatado y casi incinerado en su propio auto, al cual lo prendieron fuego, con la intención de no dejar rastros.

En la noche del 22 de junio pasado, un llamado al 911 alertó que había un auto envuelto en llamas en calle Santa Rita y San Martín de Las Heras, minutos más tarde llegó una unidad móvil de la Policía y una dotación de Bomberos, quienes lograron sofocar el fuego. Luego, cuando revisaron el coche dieron con el cuerpo del hombre ya sin vida en el interior del baúl.

Las primeras hipótesis de la fiscalía apuntaron a un crimen con tintes mafiosos teniendo en cuenta la forma en la que había sido asesinado el conductor del Falcon, cuyo vehículo estaba a nombre de su esposa, con quien estaba separado desde poco más de un año, pero que manejaba solamente él.

El hombre sospechado de ser el asesino de Piroli quedó detenido en la subcomisaria Iriarte, mientras que, en horas de esta noche, personal de la Policía Científica hará una nueva revisión en la vivienda del presunto criminal utilizando luminol, un químico que tiene la finalidad de poder detectar la presencia de manchas hemáticas que hayan intentado ser tapadas.

Varios antecedentes

O.R. no es un desconocido para la Justicia, puesto que su nombre está cargado de antecedentes judiciales y penitenciarios, ya que no es la primera vez que queda como el sospechoso de un asesinato y ha pasado en repetidas oportunidades por el penal.

El hombre ya ha estado preso antes por diferentes condenas. Entre los delitos que más figuran de su autoría se encuentran los de robos, amenazas, narcocriminalidad y tenencia de armas de fuego.

Ahora, el detenido deberá esperar a que el representante del Ministerio Público Fiscal decida su imputación en las próximas horas, para entonces luego demostrar ante la Justicia que es el culpable o, de lo contrario, quede en libertad.