Luis Canessa: “Las criptomonedas llegaron para quedarse aunque no le guste al sistema bancario tradicional”

El Salvador implementó la Ley Bitcoin en el año 2021, la cual permite a sus ciudadanos realizar operaciones financieras a través de criptomonedas. Este hecho histórico y único provocó una revolución económica, social y política en ese país y el mendocino Luis Canessa fue parte del proceso.

Luis es mendocino, estudió y se recibió de Analista de Sistemas en la Universidad de Mendoza. Su pasión lo moviliza desde muy joven a involucrarse en proyectos novedosos. Uno de ellos fue en el año 1989, cuando desde la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo envió el primer mail en la historia de Mendoza. El destinatario del correo estaba en Estados Unidos y era Stephen Ruth, un experto en Inteligencia Artificial (IA) que había estado poco tiempo antes en la provincia incentivando a Canessa y otros jóvenes estudiantes de informática a sumarse a lo que era la prehistoria de internet: la red Bitnet.

El incentivo de Ruth surtió efecto en Luis. “Mi recomendación para aquellos que estén haciendo algo es sigue tu pasión. No con ojos cerrados, por ejemplo, mi primer pasión fue la IA en la década del 80´. Era muy interesante estudiarla pero no había un futuro cercano y para poder tener información empecé en el tema de las telecomunicaciones. Esta fue mi segunda pasión”, dice Canessa a Los Andes.

“Siempre fui muy inquieto en ese sentido -continúa-, siempre estuve haciendo cosas. Hablando de cosas que nadie habla. Si vos te fijás los más apasionados y los que son más curiosos están siempre en temas emergentes”.

Su filosofía de vida, ya sea profesional o personal, lo llevaron a emigrar en 1991 a los Estados Unidos. En ese país, hoy trabaja para la novedosa compañía Athena Bitcoin con sede en Chicago. Esta empresa cotiza en la bolsa estadounidense y fue fundamental para la puesta en práctica de Ley Bitcoin en El Salvador. La empresa apoyó al Gobierno de Nayib Bukele con la instalación de 200 cajeros automáticos y, además, forma parte de la infraestructura que da soporte al sistema para que la población salvadoreña pueda hacer operaciones con la criptomoneda.

Luis, en diálogo con Los Andes, contó cómo fue la experiencia de trabajar en el país centroamericano y qué impacto tuvo a nivel nacional e internacional la implementación del bitcoin como moneda de uso corriente. Además, evaluó cómo responderá el dinero virtual a futuro y por qué los bancos mundiales ven con preocupación el mundo cripto.

Luis Canessa es mendocino, pero vive en EEUU desde 1991 y fue parte del equipo que implementó el sistema de criptomonedas en El Salvador en 2021. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

-¿Qué beneficios le trajo a los salvadoreños la Ley Bitcoin?

-Hay diferentes puntos de vista. Produjo un efecto a nivel mundial, pero a la persona humilde que vive en un pueblito de El Salvador realmente no está preocupada por eso.

Tenemos que entender que El Salvador tiene dólar como moneda desde hace 22 años, o sea que no hay “maquinita” que les permita emitir billetes.

Para la mayoría de nosotros es una moneda estable, pero en realidad el dólar durante 2021 tuvo una inflación alta y cada vez compro menos con los mismos dólares. Es más lento que la devaluación de la moneda argentina pero hay un deterioro del poder adquisitivo con el dólar.

Entonces el presidente Nayib Bukele dijo, “bueno voy a poner como moneda de uso legal también al bitcoin”. La gente quizás no entiende de bitcoin pero sí ve los beneficios que trae. Uno de ellos es que otorga inclusión financiera a personas que antes no tenían y corta los intermediarios.

-¿Qué le otorga valor al Bitcoin?

-La mayoría de la gente piensa que las monedas deben ser emitidas por los gobiernos. Pero los Estados no son perfectos y en algunos países como en la Argentina, el tema monetario es complejo, en Venezuela y en África todavía más.

El cripto es una moneda basada en la criptografía, es decir que lo que le da valor es la confianza. Es descentralizada, no hay nadie que la administre y hay una cierta cantidad que se pueden emitir.

Actualmente se han emitido 19.000.000 y cada año se emite la mitad, de la mitad, de la mitad. El último satoshi se hará en el año 2140 aproximadamente.

En lugar de hablar de centavos se habla de satochi, que equivale a uno sobre un millón de partes de bitcoin. Es decir que 2.700 satochis es un dólar aproximadamente.

El bitcoin tiene una variabilidad muy alta con respecto al dólar, pero es inviolable. Es 100% traqueable porque todo está registrado en la blockchain. Esta es una gran base de datos que cuenta con un registro inmutable de todas las transacciones bitcoin y no hay nadie que la opere.

No todos los cripto activos funcionan iguales, hay otros que son muy conocidos, pero hay figuras públicas que responden a él.

¿De dónde surge el término satochi?

- De Satochi NaKamoto. Este es el seudónimo de alguien o de un grupo de personas que plantearon lo del bitcoin, no se sabe quiénes son. Y a dejado de actuar hace años.

Esto no es más que el surgimiento de la era digital. El bitcoin fue el primer dinero digital exitoso no controlado por los gobiernos u otros organismos.

Chivo Wallet

-¿Cómo impactó la Ley Bitcoin en El Salvador?

-En El Salvador se instalaron 4.000.000 de Wallet en 40 días, lo que significó un récord extraordinario. Estas son billeteras electrónicas que funcionan mediante una aplicación.

En ese país funciona la “Chivo Wallet”, en esta billetera el ciudadano tiene un saldo en dólares y uno en bitcoin. Está expresado en dólares porque la gente piensa en esa moneda. El saldo de bitcoin varía según la cotización.

Solo a las tres semanas de haberse abierto el sistema Chivo, el 7 de septiembre de 2021, ya había más inserción financiera que lo que habían hecho en toda la historia de El Salvador todos los bancos que hay en el país.

Que significa esto, El Salvador tiene 6.4 millones de habitantes pero con la guerra que hubo en Centro América se implementó un status particular para que los salvadoreños vivieran en los Estados Unidos o en otros países. Por esto hoy en día hay 3 millones de salvadoreños viviendo en Norteamérica.

Esas personas que viven en EEUU producen remesas que rondan los 7.4 billones de dólares. Eso genera 20 millones al día que ingresan a El Salvador. Esta parte de la población que vive en el extranjero usaba sistemas para hacer estas transferencias con muchos intermediarios que se comían parte de todo lo que venía.

Entonces lo que está haciendo Bukele, con todo el sistema Chivo Wallet, es que la gente que está afuera de El Salvador pueda enviar dinero sin intermediarios. Es decir que pueden ayudar monetariamente de forma directa a los que se quedaron en el país, ya sea a la abuelita, a la tía, a la familia, a fin de cubrir las necesidades ocasionales o sistemáticas.

Estas divisas ahora entran y lo hacen de forma directa, porque se hacen de Wallet a Wallet. Y, por la Ley Bitcoin, el ciudadano puede llevar esa Wallet para comprar en cualquier lado.

Ahora si se quisiera sacar el dinero, El Salvador, instaló 200 cajeros marca Chivo. La gente los puede usar para sacar esas divisas. En EEUU tenemos 55 de esos cajeros, donde el usuario puede poner dólares, comprar bitcoin o ponerlos directamente en cualquier billetera que desee.

Todo esto, que fue ideado por el Presidente, ha hecho que El Salvador figure en el mapa en muchos aspectos tanto para los organismos internacionales que apoyan esta gestión como para los que no. Van muchas empresas mundiales de bitcoin a visitar ese país.

-¿Cuales son los puntos más importantes de la Ley Bitcoin de El Salvador?

-En una parte dice que las empresas no tienen porque recibir el bitcoin y quedarselo. Por ejemplo, un ciudadano japonés va a un café en Argentina con su tarjeta débito o crédito. El todo el tiempo pensará en la moneda yen, a la hora de pagar le dicen que son 1.300 pesos argentinos. El hombre pensará automáticamente en yen, a él le sacaran de su banco yen. La persona que atiende el bar no recibirá yen, recibirá pesos.

Ahora imaginemos que ese japonés, su hijo que viene con él le dice, “dejame que yo pague” y saca una billetera de bitcoin. El local le seguirá diciendo son 1.300 pesos y por lo tanto es lo que recibirá, pero ahora la moneda de pago fue bitcoin. Para eso el sistema de pago tiene que estar acorde a esto. Es decir, como hay un sistema para recibir visa, hay un sistema para recibir criptomonedas.

Pero el local, en este caso, no recibe la moneda volátil, si no la que usa normalmente. De acuerdo a lo que observamos, hay un poco de ruido allí, la gente piensa “¿cómo se va a hacer comercio entre medio con este dinero u otro?”, por esto existen las pasarelas de pago.

-¿Cómo se implementaron estas pasarelas en El Salvador?

-Los chivo makers, como nos denominamos, somos un grupo de personas de diferentes partes del mundo que trabajamos mucho en El Salvador para crear todo el sistema de pago, las aplicaciones y demás. Hicimos la Wallet, la cual no tiene comisión. Entonces cuando salió la Ley Bitcoin, los negocios empezaron a aceptar criptomonedas como forma de pago.

Por esto mismo, el impacto local de la persona que recibe la remesa de un familiar en el exterior y el impacto mundial que esto significó, provocó que la gente tome a El Salvador como un ejemplo. De hecho, el presidente Bukele, ha pasado a hacer tan importante en el mundo bitcoin como NaKamoto.

También provocó un crecimiento económico en el país de dos dígitos por primera vez en su historia.

En resumen, la Ley Bitcoin tuvo un efecto social; económico y un efecto mundial, que hace que mucha gente venga a comprar propiedades en El Salvador.

Y, por si fuera poco, aumentó en un 30% el turismo.

Bitcoin Beach surgió en el año 2019 en la localidad El Zonte, lugar donde se puso el primer cajero de criptomonedas.

-¿De qué trata el proyecto Bitcoin Beatch?

-Empezó en el año 2019. En ese momento se puso el primer cajero marca Athena en un lugar que se llama El Zonte, localidad de El Salvador. Se estaban quedando sin plata y un muchacho de California que tenía muchos bitcoin los quiso ayudar, siempre y cuando hagan negocios con esta criptomoneda entre si.

Entonces Nayib creó una economía en bitcoin en esa zona y le pidió a mi compañía que mande un cajero. Athena actualmente cotiza en la bolsa y puso el primer cajero cripto en el área de Chicago. También fue la cuarta empresa en poner cajeros cripto en el mundo.

El Zonte es un área muy particular para esto y Bukele tomó la decisión de que la última charla de las conferencias bitcoin en noviembre del 2021 la hicieran allí.

En esa conferencia, a la que fui invitado y asistí, el mandatario, en medio de fuegos artificiales y música rock, anunció el lanzamiento de la Bitcoin City. El efecto es fuerte porque el presidente está buscando maneras alternativas de financiamiento. El dijo, “necesito plata”, el Banco Mundial le comunicó que no le iba a prestar porque está implementando el bitcoin como moneda oficial.

Lejos de retroceder, Nayib afirmó “no yo no te dije que te iba a pedir a vos. Yo voy a ir por los bonos basados en bitcoin para hacer la Bitcoin City”. El Banco Mundial y todos los organismos multilaterales están en contra de las criptimonedas.

-Bukele estableció todo el sistema Chivo de forma muy rápida

-Si, fue muy duro hacer esto tan rápido para que el pueblo lo pueda entender. De hecho, hay una teoría que afirma que Nayib Bukele hizo esto tan rápido que ninguno tuvo tiempo de reaccionar para pararlo.

Si vos te fijas, en los nuevos arreglos entre el FMI y la Argentina, el organismo le está pidiendo al gobierno nacional que desestime cualquier acción sobre las cripto como uno de los puntos del acuerdo.

Sin embargo, las cripto llegaron para quedarse por más que no le guste al sistema bancario tradicional, que no es malo pero cada cosa cumple una etapa.

FTX Arena.

El tsunami llegó hasta aquí

-¿Cómo percibe que la población entiende el mundo bitcoin?

-El tsunami de los bitcoin ya llegó. La American Airlines Arena donde juega la NBA ahora se llama FTX Arena. La mayoría de la población no conoce esta marca. Sin embargo, FTX es el cuarto exchange mundial y compró los derechos del estadio para poner su marca por 19 años por más de 100 millones de dólares.

Es fácil distinguir a una empresa de criptomonedas cuando está la palabra bitcoin, pero cuando es genérico la gente no sabe qué es.

El fundador de FTX tiene 31 años y acumula una fortuna de 29 mil millones de dólares. Este exchange lo fundaron en 2019 y nos muestra que hay una nueva generación de poder económico que ha hecho que los bancos estén muy preocupados. Esto se debe a que el dinero se esté trasladando del ecosistema bancario al ecosistema cripto.

Los bancos tradicionales la tienen complicada porque no se quieren meter en cripto y ya hay exchanges que se han convertido en bancos. Este fenómeno ya llegó y no hay vuelta atrás.

Cabe resaltar que estos exchanges están regulados y operan bajo la ley. Es decir que, según la opinión de varios especialistas, son mucho más sanos que los bancos tradicionales.

-¿Cómo ve el ecosistema de las criptomonedas a futuro?

-Llegaron para quedarse. No esperemos que todo el mundo las entienda pero creo se van a usar más. Es una reserva de valor. Es mucho más fácil operar con ellos.

En mi época yo usaba la billetera física y lo que tenía ahí era con lo que pagaba, ya sean pesos argentinos, chilenos o dólares. Ahora los jóvenes en Estados Unidos usan todo electrónico y en la misma billetera tienen monedas del gobierno, criptomonedas o acciones tokenizadas que se pueden utilizar en acciones comerciales. Esto es porque todo está metido en un mismo sistema. De hecho, en Estados Unidos recibo mi sueldo en bitcoin, que puedo usar en cualquier momento. Esto es lo que va a venir, entonces ¿por qué recibir el salario en una sola moneda?

Muchos jóvenes que trabajan en Argentina y hacen trabajos para otro países están buscando cómo recibir sus salarios en monedas alternativas. Sus clientes le dicen que pueden pagarles en dólares, otros en euros. Entonces optan por el bitcoin ya que es universal o un cripto activo.

Luis Canessa es especialista de Criptomonedas. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

-¿Cómo se puede hacer para ingresar al mundo bitcoin?

-En el tema cripto hay en cada lugar un grupo referente. Yo generé la comunidad cripto en El Salvador junto con otras personas. Somos competitivos en el mercado pero nos juntamos todos los martes para hacer un happy hour o un asado. En estos encuentros va mucha gente de diferentes compañías.

En cada lugar hay un grupo formado por lo que yo llamo “los religiosos”. Debaten sobre qué es el bitcoin, para qué se puede usar y demás. Es cuestión de buscar en cada país, provincia o municipio. Una vez que se los encuentra hay que ayudar a esa gente y darles cabida.

-¿Es para todos el bitcoin?

-Es algo que viene y se queda. Sustituirá pero por ahora complementa. Es un sistema que nos ayudará a salir del colchon bank, a salirnos de los dólares y poder tener una manera de pago más rápida y ágil.

-¿Es seguro el bitcoin?

-Siempre y cuando conserves las claves privadas. Si vos las perdés, se pierde el acceso a ese criptoactivo.

En el caso del bitcoin hay 19 millones emitidos pero hay 8.5 millones perdidos que no se pueden sacar. Esto es una fortuna. Hay gente que perdió la computadora donde tenía las claves privadas y no las tenía anotadas en un papel, por ende no pueden acceder.

Hace algunos años, había exchanges en las que la gente depositaba su dinero y se los pasaban a bitcoin pero los dejaban allí, es decir que no los pasaban a su billetera electrónica personal. Después el dueño falleció y perdieron todo. Ahora ya están asegurados y hay métodos que prevén este tipo de situaciones.

Algunos se “automorían” y se llevaban todo. Actualmente esto ya no puede ocurrir.

-La Argentina está intentando implementar el criptopeso, ¿lo ve viable para el país?

-Hay una tendencia mundial de salirse del billete. De hecho hay aplicaciones en la Argentina que permiten no usar billetes como Mercado Pago o Lemon.

El gobierno nacional quiere hacer una moneda virtual o criptográfica manejada por ellos y no está ni bien ni mal. El tema es que no queremos que la moneda esté en manos de políticos. Es decir que si queremos lograr esto, hay que hablar de bitcoin o de otros proyectos de moneda similares al bitcoin donde no hay una institución centralizada que la organice sino que sea completamente descentralizada.

-El cripto alcanzó un piso de 39.000 dólares, ¿crees que va a seguir bajando?

-Nadie lo sabe. Si yo lo supiera estaría en una playa del Caribe. (risas) Nadie lo sabe a ciencia cierta, si se sabe que a largo aliento siempre sube, es una moneda deflacionaria.

Según un estudio, si una persona pone 50 mil dólares en cripto, en cualquier momento de la vida del bitcoin y espera cinco años tiene 2 millones de dólares.

Cuando baja, las personas que están en este mundo del cripto desde hace tiempo, te dicen “comprá más”. Y vos decís, “pero está bajando”. Después cuando sube, te llaman y te dicen, “¿compraste no?”.