Video: casi desfigura a una mujer porque no le cedió una máquina en el gimnasio

Un joven golpeó en la cara a una mujer en medio de una discusión por una máquina de un gimnasio. La violenta pelea quedó registrada en un video que circula en las redes sociales.

Según informó Televisa, el hecho ocurrió el 14 de febrero en el gimnasio Smart Fit de Chapinero. La víctima, Paola Tovar, dijo que Jefferson Alexander Otálvaro Yepes, le pidió prestada una máquina y, al negarse a dársela, el hombre comenzó a insultarla.

“El señor Jefferson Alexander Otálvaro decidió a raíz de un problema que tuvimos por una máquina del gimnasio, partirme la cabeza con un iPhone 13 Pro Max, cómo lo presumía, porque para él es más importante tener plata y no importa si te mata. Lo único que supo decir es ´usted no sabe quién soy yo´”, contó Tovar.

Tal como cuenta la joven, en el video se puede ver el momento en el que Otálvaro golpea en repetidas oportunidades a la chica hasta que esta cae al suelo herida.

Al ver la reacción del hombre, algunos testigos corrieron a asistir a la joven mientras que otras personas se quedaron en estado de shock debido a la violenta situación.

A raíz del escándalo, el presunto agresor hizo su propio descargo en las redes sociales. En el video aseguró que Tovar lo había agredido primero verbal y físicamente y que él reaccionó.

“Entre la discusión se para de su máquina, se abalanza sobre mí, me aruña la cara, dejándome unos hematomas severos”, contó. Además, dijo que su primera reacción fue apartarla pero debido a los constantes ataques terminó golpeándola.

“Yo no vi las fotos, pero me dicen que con las uñas le arañe bastante la cara, no considero que eso sea motivo para hacer algo de tal magnitud, o sea me partió la cabeza. Si yo me hubiese desangrado”, dijo la víctima en su denuncia.

La víctima, además informó que ya interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación para que tomen las medidas judiciales frente al caso.