Uno de los bancos más importantes transfirió U$S 500 millones por error y el dinero no debe ser devuelto

Un juez de Nueva York determinó que la transferencia errónea del Citibank por U$S 500 millones no debe ser devuelta, por tanto la entidad no podrá recuperar la sideral cifra.

Todo comenzó en agosto del año pasado, cuando el banco transfirió dicha suma a diez empresas financieras, como parte de un préstamo a plazos para la compañía cosmética Revlon.

A ciencia cierta, lo que el banco debía enviar era los intereses -8 millones- pero terminó girando la totalidad del capital, suma que asciende a 893 millones de dólares.

Tras hacer la operación, el Citibank detectó el error y algunos prestamistas accedieron a devolver el dinero. Sin embargo, diez se negaron al considerar que se trataba de un pago anticipado y el fallo del juez Jesse Furman estableció que “Es un error bancario sin precedentes”, por lo que resolvió que las transferencias realizadas el 11 de agosto de 2020 eran “transacciones finales y completas, no sujetas a revocación”.

Para el magistrado “los prestamistas creían, y estaban justificados al creer, que los pagos eran intencionales” porque “creer que Citibank, una de las instituciones financieras más sofisticadas del mundo, había cometido un error que nunca antes había ocurrido, por una suma de casi mil millones de dólares, habría sido casi irracional”.

Desde la entidad solo les queda apelar el fallo.