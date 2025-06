La empresa de IA que valía U$D 1.500 millones y resultó ser una estafa: eran 700 trabajadores en India

Zuccardi vs Zuccardi: imputaron a "Pepe" por defraudación y estafa contra su hermana

Builder.ai ofrecía una plataforma que, según afirmaban, utilizaba inteligencia artificial para desarrollar aplicaciones de forma rápida y sencilla. Su asistente virtual, “Natasha ”, era el rostro visible del proceso: un chatbot que prometía traducir ideas en software como si se armaran bloques de Lego. Sin embargo, tras su quiebra se supo que Natasha no era más que una fachada. Lejos de ser una solución basada en IA, detrás de la interfaz trabajaban manualmente más de 700 ingenieros desde una oficina en La India .

Cada vez que el chatbot recibía una consulta, eran personas –y no algoritmos– quienes respondían, en lo que fuentes del caso describieron como un proceso de “externalización encubierta”. La ilusión tecnológica escondía una operación intensiva en recursos humanos que fue sostenida durante años.

Según reveló el diario The Telegraph, Builder.ai habría recurrido a una práctica conocida como “facturación circular”, mediante la cual empresas intercambian facturas entre sí para simular un volumen de negocio inexistente.

Consultado por TN Tecno, el especialista en inteligencia artificial Daniel Stilerman explicó: “En el mundo de las inversiones, cuando el que invierte es un gigante como Microsoft o eBay, muchas decisiones no se toman de forma lógica. Muchas veces no se realiza adecuadamente el proceso de due diligence, una especie de auditoría previa que, si no está a cargo de expertos, puede dejar pasar graves inconsistencias”.

Builder.ai se suma así a la lista de unicornios tecnológicos que, tras una promesa deslumbrante, terminan derrumbándose al exponer un modelo insostenible y, en este caso, una operación construida sobre el engaño.