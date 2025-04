El capital de Francisco al momento de su muerte era 90 euros: así fue su austera vida en el Vaticano

El papa Francisco dejó una huella imborrable en todos los creyentes. Es que no solo destacó por sus mensajes en favor de la paz, la justicia social y la fraternidad, sino también por su profundo compromiso con la austeridad .

Casa de Santa Marta.jpg

Según publicó el diario británico Mirror, desde su elección en 2013, Francisco tenía derecho a un salario anual estimado en 340 mil euros. Sin embargo, el propio Papa reveló en el documental Amén: Francisco Responde que nunca aceptó ese dinero. “A mí no me pagan nada. Cuando necesito plata para comprarme zapatos o así, la pido. Yo no tengo sueldo”, aseguró en una de las escenas más recordadas de esa producción.