Caso $Libra: Davis declaró ante la Justicia y afirmó que la cripto "se utilizaría en pequeñas empresas"

“Yo no lo promocioné, solo lo difundí. Soy un tecnofanático y ese proyecto era para financiar a aquellos que son emprendedores y que no tienen acceso al mercado formal. Me pareció una herramienta interesante. Cuando se hace público el proyecto de Libra le doy difusión”, argumentó.

Davis criticó la decisión del mandatario de eliminar su publicación pocas horas después del lanzamiento. “Justo después del lanzamiento, muchos en la esfera de las redes sociales atacaron $LIBRA como una fake o una estafa. Estas afirmaciones eran, y siguen siendo, falsas. La decisión del Presidente Milei de borrar su post en X dio combustible a las afirmaciones de que $LIBRA era una estafa, pero las afirmaciones siguen siendo falsas y los esfuerzos de para poner en marcha las ambiciones del proyecto $LIBRA se han hecho imposibles de resucitar mientras esta orden judicial esté en vigor", expresó, refiriéndose a la resolución de la justicia de Estados Unidos que congeló cerca de 60 millones de dólares en activos cripto.

La presentación de Davis, de solo tres páginas, fue realizada en el contexto de una acción colectiva que se lleva adelante en la justicia federal de Nueva York, y que fue unificada con otro expediente que involucra al empresario, su hermano, su padre y otros implicados en el escándalo.

En el caso vinculado a $LIBRA, el estudio jurídico Burwick Law también inició acciones legales contra la empresa KIP Protocol y contra las plataformas Jupiter y Meteora. Sin embargo, no incluyó en la demanda al presidente Javier Milei ni a los empresarios argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Siguiendo la recomendación de sus abogados, Davis objetó que el proceso se lleve adelante en la jurisdicción neoyorquina: “No resido ni he residido nunca en Nueva York. No tengo oficina en Nueva York, ni la he tenido nunca. No realizo transacciones comerciales en Nueva York, de forma regular o no”, señala el punto 4 de su testimonio, el cual está firmado y fechado por él.