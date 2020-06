Dos recetas saludables y deliciosas que te sirven para almorzar o cenar

Comer sano a veces, cuesta. No porque no sepamos qué comer, sino porque existe la falsa creencia que resultan recetas complicadas y que llevan mucho tiempo. ¡Te decimos que no!

Mirá estas tres recetas súper sencillas para que prepares en casa y saborees tanto en el almuerzo como en la cena. ¡Manos a la obra!

Tacos de pollo y palta

Como ves, una receta saludable no tiene por qué ser poco apetitosa. Aquí tenés unos tacos de pollo y palta tan saludables como deliciosos.

Ingredientes

Para 4 personas:

8 tortillas de maíz

4 muslos de pollo

2 paltas

1 tomate

2 zanahorias

1 zapallo intaliano

1 cebolla

2 ajos

hojas de lechuga

1 limón

Cilantro

Queso crema

Yogur natural

Aceite, sal y pimienta.

Cómo hacer tacos de pollo

1. Pelá la cebolla y cortala en juliana; volcar en una sartén con 2 cucharadas de aceite 15 min y reservar.

2. Raspá y partí las zanahorias en juliana.

3. Despuntá el zapallo italiano y cortalo en rodajitas.

4. Poné los muslos de pollo en una fuente refractaria, salpimientalos y rocialos con aceite.

5. Añadí la cebolla, las zanahorias y el calabacín y horneá 1 h en el horno precalentado a 180º, removiendo a mitad de cocción; dejá enfriar y desmenuzá el pollo.

6. Cortá la palta por la mitad, eliminá el hueso, extraé la pulpa, cortala en láminas y rocialas con la lima.

7. Lavá y cortá el tomate en daditos pequeños.

8. Calentá las tortillas y repartí en ellas el pollo, las láminas de aguacate, el tomate, unas hojas de lechuga, lavadas y secas, y cilantro picado.

9. Rociá con más limón y serví con 2 cucharadas de queso y 2 de yogur batidas con sal y pimienta.

Para que estén más ligeros

Utilizá solo 1 palta (1 cuarto por persona), sustituí los muslos de pollo por 1 par de pechugas (que son más magras) y prescindí del queso crema.

Ramen con huevo y langostinos

El ramen es una sopa de origen asiático que contiene distintos tipo de fideos, hortalizas, huevo, pescado, marisco o carne. Si combinás bien las cantidades de cada ingrediente, podés hacer un plato único rico y equilibrado y muy saludable. Además, suele llevar jengibre que, aparte de darle un toque picante, acelera el metabolismo y ayuda a quemar calorías.

Ingredientes

Para 4 personas

1 de caldo vegetal

1 trozo de jengibre fresco

2 huevos

90 g de fideos

1 cebolleta fina

100 g de espinacas

100 g de setas shiitake

12 langostinos

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta

Cómo hacerlo

1. Cocer los huevos en agua salada 10 minutos; refrescar con agua fría, pelar y cortar por la mitad.

2. Cocer los fideos en agua salada 8 minutos y escurrir.

3. Lavar las espinacas y hervirlas, 3 minutos, en agua con sal. Retiralas, sumergirlas en agua helada y escurrir.

4. Limpiar las setas, lavar rápidamente, cortalas en trozos y salpimienta.

5. Pelar los langostinos, lavarlos, secalos y salpimentarlos.

6. Calentar 1 cucharada de aceite en una sartén, añadir las setas y saltearlas unos 5 minutos. Agregar el aceite restante y los langostinos, y doralos hasta que cambien de color.

7. Pelar el jengibre y rallarlo fino. Disponerlo en una cazuela, con el caldo, llevar a ebullición y retirar del fuego.

8. Repartir en 4 cuencos el caldo de jengibre e incorporar las espinacas, los fideos, las mitades de huevo duro, las setas y los langostinos.

9. Limpiar la cebolleta, lavarla, cortala en rodajas finas y decorar con ellas el ramen.

Versión vegetariana

Prescindir de los langostinos y, en su lugar, poner unos dados de tofu, que constituye una buena fuente de proteína vegetal.

