Un futbolista del Real Madrid votó a Messi por delante de Benzema y los hinchas piden su salida del club

El defensa del Real Madrid, David Alaba, votó por Lionel Messi en la categoría de Mejor jugador masculino de la FIFA por delante de su compañero de equipo Karim Benzema, en una decisión que causó repudio en sus redes sociales.

Tras lo que fuera la victoria de Leo en la categoría de mejor jugador del 2022, la FIFA publicó los votos de las diversas federaciones y los aficionados del club merengue expresaron su malestar en el Instagram personal del jugador, ya que Alaba es el capitán de la Selección Austriaca de Fútbol.

Alaba y Benzema, grandes compañeros del Real Madrid

Recordemos que para esta premiación vota el capitán y DT de cada nación y también periodistas acreditados de cada uno de los países integrantes de dicha federación.

El descargo de David Alaba en su Instagram

Al ver que los comentarios de repudio en sus publicaciones aumentan minuto tras minutos, David Alaba utilizó el formato historia de su cuenta de Instagram, donde posee más de 12 millones de seguidores, para realizar un contundente descargo sobre estos comentarios de odio.

“Respecto al premio FIFA The Best: la selección de Austria vota por este premio como equipo, no solo yo. Todos en el consejo del equipo pueden votar y así es como se decide. Todo el mundo sabe, especialmente Karim, cuánto lo admiro a él y a sus actuaciones y muchas veces he dicho que para mí es el mejor delantero del mundo, y sigue siendo así. Sin duda”.

David Alaba ganó el año pasado la Champions con el Real Madrid

Así se realiza la votación del The Best FIFA Football Awards

Las votaciones para los The Best FIFA Football Awards se realizan en dos fases. En primer lugar, un “grupo de expertos” que representa a la FIFA y grupos de interés externos forman una lista de candidatos preseleccionados para cada categoría. Cada miembro elige a los que considera los tres mejores jugadores, entrenadores y porteros. Una vez finalizado todo el proceso, se obtiene una lista de los once mejores jugadores, los cinco mejores porteros y los cinco mejores entrenadores.

A partir de ahí, se lleva a cabo la segunda fase. Se forman cuatro grupos: los capitanas de las 211 selecciones nacionales miembros de la FIFA (lo mismo para las selecciones femeninas), los entrenadores de esos 211 países, un “periodista especializado” en representación cada equipo nacional y, finalmente, el público en general, que puede votar en FIFA.com . El candidato más votado en cada categoría recibe cinco puntos, el segundo recibe tres puntos y el tercero recibe un punto.

Messi The best 2023

En el caso de Argentina, los votos fueron de Lionel Messi (capitán), Lionel Scaloni (entrenador) y Claudio Mauri (periodista especializado).

Paris (France), 27/02/2023.- Head coach of Argentinian National Team Lionel Scaloni with his the Best FIFA Men's Coach on stage during the The Best FIFA Football Awards 2022 ceremony in Paris, France, 27 February 2023. (Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT