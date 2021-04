Tiembla el mundo River: el Gremio sueña con Marcelo Gallardo como su próximo entrenador

Mientras River se prepara para afrontar un ajustado calendario que involucra el cierre de la primera fase de la Copa Liga Profesional con el inicio de la Copa Libertadores 2021, Gremio ya se contactó con Marcelo Gallardo , su principal candidato, para adquirir sus servicios en reemplazo de Renato Gaúcho, quien fue despedido luego de quedarse afuera de la fase de grupos del certamen continental en manos de Independiente del Valle.

De todas maneras y para tranquilidad de los hinchas del Millonario, el entorno del entrenador no considera serio el contacto porque para ellos forma parte del “run, run” del mundo del fútbol. Y es que así lo demuestran los antecedentes de Flamengo y Palmeiras, donde el Muñeco sonó cada vez que uno de esos dos equipos se quedó sin su entrenador.

La otra parte que está jugando un papel importante por estas horas son las redes sociales, tal como pasa habitualmente. Es que los hinchas del Tricolor -en dos semanas jugará con Lanús por el Grupo H de la Copa Sudamericana- están pidiendo por el técnico de River, hoy centrado en la rotación de su equipo, ya que tendrá que afrontar, como mínimo, un partido cada tres días entre el duelo ante Fluminense y el cierre de la primera etapa del torneo local.

Por lo pronto, el contrato de Gallardo en Núñez vence en diciembre de 2021 y todo parece indicar que en ningún otro lugar puede estar mejor. “Estoy en un lugar muy representativo y donde también soy muy bien remunerado. No necesito irme para demostrar que puedo ser mejor entrenador y tampoco tengo el deseo de quemar etapas para ponerme a prueba. Eso lo hago todos los días acá, porque requiere una exigencia máxima. Además, quiero estar cerca de los míos y así vivo feliz”, explicó el DT luego de la segunda fecha de la actual Copa Liga Profesional.

Con respecto al momento del adiós, Gallardo ya fue contundente: “El día que vea que ya no puedo convencer a la gente en la que confío, que no les llegue tanto, que no pueda imponer las formas con las que me siento identificado, ahí veremos. Hoy disfruto lo que hago y vivo el día a día. Eso me hace no pensar. No sé hasta cuándo voy a estar. Va más allá del vínculo que tengo hasta fin de año, que no cuenta a la hora de evaluar. Lo que hoy no parece cercano, quizá mañana lo es”.