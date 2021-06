Selección Argentina: Galíndez y el pedido a la AFA por Diego Maradona

Miguel Di Lorenzo, más conocido como Galíndez, exutilero histórico de la Selección Argentina, hizo un pedido especial para homenajear a Diego Armando Maradona y Carlos Salvador Bilardo, emblemas de la albiceleste.

En diálogo con Súper Deportivo Radio, por radio Villa Trinidad, pidió un deseo en marco de su cumpleaños número 78: “Mi sueño es que el predio que la AFA tiene en Ezeiza pase a llamarse Diego Maradona o Carlos Bilardo”.

Acto seguido, agregó: “Ese es un predio reconocido en todo el mundo y hay que ponerle así porque lo hicimos nosotros, todo el Mundial 86. No lo hizo nadie más”.

Galíndez y la cuenta pendiente que quedó con Maradona

Por último se refirió al encuentro que quedó pendiente con el Diez: “Me llamaron Claudia, Dalma y Giannina. El año pasado recuerdo que me escribió Diego y me puso ‘¡Quiero comer una carne con vos!’, pero no me lo dejaron llegar, los delincuentes subversivos, delincuentes que me lo mataron”.

“Te podés imaginar, si él estuviese ya estaría saludándome y estaríamos comiendo. Ahora, ya esta me lo mataron y nadie se hace cargo. Solo queda esperar que la Justicia se haga cargo. Hay que esperar, bueno vamos a esperar, pero quiero que vayan presos, eh. Yo sé que en este cumpleaños el está conmigo”.