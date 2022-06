Rincón leproso: Franco Coronel llega afilado al superclásico contra el Lobo

Después de 9 partidos, Franco Coronel volvió a encontrarse con el gol y fue, sin dudas, la figura del partido en el que Independiente goleó a San Telmo por 4 a 0. En apenas 10 minutos, el delantero nacido en Ramallo hace 28 años hizo delirar la popular Azul con dos definiciones impecables.

Si bien es su primer año en la Primera Nacional, Coronel mostró una gran soltura desde que llegó al Parque, donde arrancó la temporada con un par de goles, aunque no marcaba desde el duelo con Chacarita en el Malvinas Argentinas, donde los de Gabriel Gómez cayeron 3-2.

Pero el domingo, asociado al gran trabajo de Sebastián Navarro en el eje de la cancha, el goleador volvió a sacudir la red en el Bautista Gargantini.

Un triunfo valioso para Independiente y una goleada que lo deja muy bien parado de cara al clásico frente a Gimnasia y Esgrima que se disputará el domingo que viene en la cancha de Lobo desde las 14:45.

Un choque con olor a revancha teniendo en cuenta que el Blanquinegro fue eliminado de la Copa Argentina por los Azules, que se impusieron por 2 a 0 en febrero de este año.

El Azul tendrá ahora que trasladarse unas cuadras para volver a verse las caras con los Mensanas en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, donde hace varias fechas que no pierde.

“Es una semana especial porque es un clásico que por suerte ya tuve la oportunidad de vivirlo y disfrutarlo en la Copa Argentina. Fue algo realmente impresionante en el Malvinas”, desliza el delantero leproso.

- Hacía varios duelos que no anotabas y muchos reclamaban que no terminabas bien las jugadas...

- Por ahí creo que se nota más, porque siempre en los partidos tengo una o dos situaciones de gol, pero eso también es mérito mío porque me muevo bien en el frente de ataque. Igual es como en todo, cuando estás con la confianza a pleno, los goles entran. Por ejemplo, frente a Chaco For Ever tuve una clara, se la quise dar a Ambrogio y le tiré un mal centro. Tampoco trato de no volverme loco y siempre espero la revancha. Hoy entraron. Espero seguir así y que los hinchas puedan gritar muchos goles míos.

- El aporte de dos goles que abrieron el camino a un gran triunfo.

- Si, la verdad que estoy muy feliz. A uno como delantero siempre le gusta hacer goles, pero principalmente sirvieron para reencontarnos con el triunfo y eso me pone muy contento.

- Tras la derrota con Vélez, el equipo se aplacó y tuvo dos empates en los que no jugó bien. ¿Con San Telmo recuperaron el nivel?

- Aunque muchos no lo vean, también es importante no perder, sobre todo en esta categoría, donde un punto te puede hacer ascender o clasificar al Reducido. Siempre queremos ser sólidos y tratamos de jugar bien, pero cuando no se puede un empate no es un mal resultados, como el que logramos en Chaco For Ever. Fue un empate que nos ayudó para hacer un gran partido frente a San Telmo.

- Se te vio muy dinámico en el juego y también muy suelto en el frente de ataque. ¿A qué se debe?

- La verdad Gaby (Gabriel Gómez) me da la confianza de jugar y uno siempre trata de responder a veces se da y otras no, pero las ganas siempre están y estoy muy agradecido.

-Has sido titular, pero también te ha tocado ir al banco, ¿Estos dos goles reafirman la titularidad?

- Por ahí jugué más partidos de los que he ido al banco, pero cuando me ha tocado salir tampoco me he vuelto loco. Este es mi primer año en la categoría, no soy joven, porque tengo 28 años, pero tengo muchas cosas por aprender, como no volverme loco y estar siempre dispuesto.

-Se viene el clásico con Gimnasia, algo que viviste hace poco.

-Tuvimos la suerte de ganarles en la Copa Argentina y para mí fue una experiencia única por la gran hinchada que tiene Independiente. Es un clásico, un partido muy importante y lo esperamos de la mejor manera. De lo único que se habló la semana pasada fue de San Telmo porque valía tres puntos al igual que el clásico y ahora habrá que pensar en Gimnasia.

Los hinchas de Gimnasia podrán disfrutar del clásico en su estadio. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

El viernes comienza la venta de entradas para el clásico del domingo

El próximo viernes 1 de julio, de 16:30 a 20:30, en las boleterías del Víctor Legrotaglie, se iniciará la venta de entradas para el clásico del domingo entre Gimnasia e Independiente por la fecha 22 de la Primera Nacional. El expendio continuará el sábado de 10 a 13:30 y de 17 a 20. Mientras que el mismo domingo se venderán a partir de las 10:30 en el mismo lugar. La entrada general a la Popular tendrá un valor de $1.100, las mujeres y jubilados pagan $500 y los menores $300. Para ingresar a la platea, la general valdrá $2.000, mientras que el precio para mujeres y jubilados será de $800 y el de menores $400. Hay que recordar que no podrán asistir hinchas del Azul.

Ambrogio, Quiroga y Luna se recuperan para estar en el superclásico

El plantel de la Lepra entrenó ayer en la canchas del club de rugby Teqüé. Lucas Ambrogio, Matías Quiroga y Fernando Luna trabajaron de manera diferenciada y esperan estar en condiciones de cara al duelo del próximo domingo a las 14:45 ante Gimnasia en el Legrotaglie. Luna es el más complicado y está en duda para llegar al banco de suplentes. El equpio que se va perfilando para el derby con el Lobo es el siguiente: De Olivera; Scolari, Perales, Freytes y Endrizzi; Ruben, Turraca, Navarro y Ambrogio; Coronel y Quiroga. Ambrogio, con un golpe en el tobillo, trabaja en doble turno para recuperarse de la lesión que sufrió en el duelo del domingo ante San Telmo.