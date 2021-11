Pochettino, con un pie afuera del PSG: “la prioridad” es Zidane y el argentino, ¿dirigirá a CR7?

Más allá del buen andar en la Liga de Francia (Ligue 1, donde el equipo es líder cómodo) y de la segunda posición en su grupo de Champions League -que le permitiría la clasificación a la segunda ronda-, los días del DT argentino Mauricio Pochettino en el PSG parecen estar contados. Hace ya varias semanas que la continuidad del ex jugador de Newell’s Old Boys al frente de uno de los equipos más costosos del mundo ha sido puesta en duda, sobre todo por lo cuesta arriba que se le hacen los partidos al equipo de la capital francesa.

Más allá del buen andar en cuanto a números, los dueños del PSG no parecen estar conformes con el estilo de juego del equipo francés. Foto: AP.

Y es que, por lo visto, los dueños del Paris Saint-Germain (el mismísimo Estado de Qatar) no consideran que la fuerte inversión que hicieron para reforzar el plantel para esta temporada (con Lionel Messi como figura excluyente) se condiga con el juego del equipo blaugrana en el campo de juego. Y ya tendrían al sucesor del argentino como técnico: el francés Zinedine Zidane.

Durante las últimas horas, en el perfil de Twitter @Qatari -considerado en el ambiente futbolístico como el medio por el que se filtran las noticias relacionadas al PSG y que luego se confirman en la realidad- se confirmó que las conversaciones con Zidane, ex DT del Real Madrid y campeón del mundo con la selección francesa en 1998, “empezaron hace varios días”.

“Las negociaciones con Zidane no empezaron hoy, las negociaciones empezaron hace varios días y de forma intensa. Pero tras la derrota de ayer, se convirtió en una prioridad”, tuitearon desde la cuenta y en alusión justamente a la caída del Paris Saint-Germain en Inglaterra, ante el Manchester City por 2 a 1 y por la UEFA Champions League.

المفاوضات مع زيدان لم تبدأ اليوم ، المفاوضات بدأت قبل عدة أيام وبشكل مكثف ، لكن بعد خسارة يوم أمس أصبحت أولوية pic.twitter.com/eCXboJycn0 — محمد الكعبي (@Qatari) November 25, 2021

De esta manera, pareciera ser que será entonces cuestión de días para que se oficialice la salida del santafesino del equipo francés para confirmar la llegada de Zizou.

Según la cuenta de Twitter @Qatari, las conversaciones del PSG con Zidane están avanzadas y hoy es "una prioridad"

¿Próximo destino: Manchester?

El futuro de Pochettino, por lo visto, seguiría en Europa. Y en el banco de suplentes de otro grande del Viejo Continente, el Manchester United inglés. Los malos resultados del equipo rojo en la Premier League catapultaron la salida del noruego Ole Gunnar Solskjær de la dirección técnica. Y mientras suenan varios nombres para su reemplazo, el del actual DT del PSG es uno de los que pica en punta.

Pero, oficialmente, no hay nada aún y son todos rumores. “Yo no soy el que genera rumores. Llevo muchos años y los rumores a veces son negativos y a veces positivos, hay que gestionar esas cosas. Nosotros estamos enfocados en hacer lo mejor para nuestro equipo”, destacó el argentino -ex DT del Tottenham también- este miércoles luego del partido en que el PSG perdió con el City.

De confirmarse la llegada de Pochettino al United, el argentino habrá dirigido a Messi y a Ronaldo en una misma temporada. Foto: AP

De confirmarse la salida de Pochettino del PSG y ser designado como próximo DT del United, el argentino contará con un lujo en su carrera, digno de ser destacado: en una misma temporada habrá dirigido a Lionel Messi y al portugués Cristiano Ronaldo, actual figura del Manchester United.