Los números de Lionel Messi en los The Best: a quien eligió, quienes lo votaron y en qué puesto quedó

El mejor de todos, Lionel Andrés Messi, fue uno de los protagonistas del premio The Best que entrega la FIFA de forma anual y sorprendió con su elección de los tres futbolistas más destacados del año, ubicando al ganador Vinicius Junior en tercer lugar. Después de dos victorias consecutivas en este premio, el volante quedó ubicado en el sexto lugar.

Teniendo en cuenta su rol como capitán de la Selección Argentina, Messi tuvo que emitir su voto, seleccionando según su criterio personal a los tres mejores jugadores del mundo. Lamine Yamal, la nueva joya de la cantera del Barcelona, fue elegido en primer lugar. Su ex compañero en el PSG Kylian Mbappé fue su segunda elección, mientras que cerró su sufragio con Vinicius Junior, que terminó ganando el The Best.

Lionel Messi ya había opinado sobre Lamine Yamal: "Es el mejor futbolista de la nueva generación". Foto: Olé

El diez, mientras tanto, también recibió el respaldo de varios capitanes y entrenadores, que lo pusieron en primer lugar en sus elecciones personales. De esta forma, el actual futbolista del Inter de Miami quedó en sexto lugar, con 25 votos. Los capitanes que consideraron a Messi como el mejor fueron: Germain Hughes (Anguila), Sohel Rana (Bangladesh), Arturo Vidal (Chile), Roy Krishna (Fiji), Liam Walker (Gibraltar), Gianluigi Donnarumma (Italia), Bounphachan Bounkong (Laos), Sekhoane Benedict Moerane (Lesotho), Steve Borg (Malta), Andrew Setefano (Samoa), Javin Alick (Islas Salomón), Teaonui Tehau (Tahití), y Ali Abdi (Túnez).

Los entrenadores que pensaron que Messi fue el más destacado del año fueron: Lionel Scaloni (Argentina), Koji Gyotoku (Camboya), Ricardo Gareca (Chile), Néstor Lorenzo (Colombia), Tuka Tisam (Islas Cook), Marcelo Neveleff (República Dominicana), Sebastián Beccacece (Ecuador), Sherman Rob (Fiji), Yong Nam Sin (Corea del Norte), Juan Antonio Pizzi (Kuwait), Pau Marti Vicente (Malasia), Javier Aguirre (México), Myo Hlaing Win (Myanmar), Augustine Owen Eguavoen (Nigeria), Kilifi Solia Uele (Tonga), Marcelo Bielsa (Uruguay), Mauricio Pochettino (Estados Unidos), y Sang Sik Kim (Vietnam).

Lionel Messi ganó tres veces el premio The Best, siendo el que más veces lo ganó desde su implementación en 2016. Se lo quedó en 2019, 2022 y 2023, marcando distancia de los dos obtenidos por Cristiano Ronaldo (2016, 2017), los dos de Robert Lewandowski (2020, 2021), y el que recibió Luka Modric en 2018.