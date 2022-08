Los Andes le trajo suerte al coleccionista de figuritas que contó su historia: ya tiene a Messi y Cristiano Ronaldo

¡Lo que es la suerte! Tras la nota que le diera a Los Andes el mendocino Maximiliano Algañaraz, coleccionista de álbumes de figuritas de los Mundiales, las de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo aparecieron en los sobres que compró durante las últimas horas, y el mismo día, a 83 días del Mundial Qatar 2022.

Sabido es que será muy difícil tener la figurita de Lionel Messi, así como la de otras estrellas internacionales. Pero Maxi tuvo suerte al comprar un buen número de paquetes de figuritas. Los abrió y sacó de allí las de Messi, Cristiano Ronaldo, Emiliano Martínez, el escudo de la Selección Argentina y el de Portugal.

“Mi familia está super feliz por mi historia en el diario. Después empezamos a comprar con mi sobrina de 4 años para el nuevo álbum y tuvimos suerte”, contó Maxi.

Messi y Ronaldo, las figuritas más deseadas del Mundial Qatar 2022, ya son de Maxi. Además, los escudos de Argentina y Portugal y una histórica. / gentileza

Emiliano Martínez, el arquero argentino. / gentileza

El coleccionista que tiene los álbumes de los últimos 8 Mundiales

Esta es la historia de Maxi Algañaraz, uno de los tantos coleccionistas de figuritas que hay en Mendoza. Tiene 28 años y lleva 25 coleccionando figuritas, casi toda una vida. Está casado con Melina y “su orgullo” es que tiene todos los álbumes completos, desde el Mundial Italia 90 y algunos de Copas América.

Esta pasión la heredó de su papá, Facundo, quien también juntaba figuritas, pero no de fútbol sino del Reino Animal: “No guardo nada de eso porque antes, cuando llenabas el álbum, lo cambiabas por un premio. Me acuerdo que la tarántula era la difícil”, contó desde el comedor de su casa de Las Heras.

El álbum más antiguo que tiene es el del Mundial Italia 1990… pero hay una cuenta que no cierra: Maxi nació en 1994, con el Mundial de Estados Unidos, otro álbum que no pudo juntar porque tenía meses de vida, pero sin embargo los tiene y llenos: “Es que encontré a una persona que vendía el de 1990 a un precio muy accesible y me tiré de cabeza, lo mismo pasó con el de USA 94″.

Maximiliano Algañaraz colecciona figuritas de los Mundiales. / José Gutiérrez / Los Andes

Esto muestra a las claras que no sólo es el hecho de comprar las figuritas y sentarse a pegarlas o cambiarlas, sino también de tener álbumes icónicos, aunque los haya completado otra persona.

Este mendocino coleccionista, muestra orgulloso la enorme caja donde tiene los álbumes y confiesa que además tiene ediciones especiales que mandó a pedir como la edición brasileña, tapa dura, del Mundial 2014: “De este Mundial llené tres álbumes porque trabajo frente a un supermercado y fue el primero que compré con mi plata”, confiesa. Y tiene uno de los pocos álbumes tapa dura de Rusia 2018 porque no llegaban a Argentina y lo mandó a pedir. Sí, toda una pasión.

Maxi pertenece al grupo llamado “La Taberna de los álbumes” donde se ayudan a completarlos: “Esto es importante decirlo, no es una competencia, entre nosotros nos ayudamos a que todos tengan completo el álbum, por eso cuando a alguno le falta una figurita lo ayudamos a conseguirla o se la regalamos”.