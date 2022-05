Lionel Messi aseguró que Qatar 2022 será su último Mundial: “Jugar otro será muy difícil”

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, adelantó que el Mundial Qatar 2022 será el último que juegue poniendo un punto final anticipado a su participación de la Selección Argentina.

“Será difícil jugar otro”, aseguró Messi en diálogo con TyC Sports durante la mañana de este lunes, en la previa de la Finalissima ante Italia en Wembley, que se jugará el próximo 1 de junio.

Lionel Messi habló de todo en TyC Sports

Las frases más destacadas del mejor jugador del mundo en diálogo con el periodista Gastón Recondo.

- “Estoy enfocado en este Mundial, jugar otro será muy difícil. La otra vez dije que después del Mundial me tenía que replantear muchas cosas, y no sé. La verdad que pienso en este y después veré. Sinceramente me parece muy difícil jugar otro”.

-Sobre la Finalissima ante Italia: “Es una competición oficial, que está avalada por FIFA, una copa más para nosotros y la queremos ganar. Que este grupo sume una copa más para lo personal, lo grupal y para la gente de Argentina también. Si Italia iba al Mundial, era favorita”.

-Sobre los dichos de Mbappé, quien había asegurado que el fútbol de Europa es mejor que el sudamericano: “No vi cómo lo dijo, ni qué dijo. Muchas veces lo hablamos con los chicos de España, cuando volvíamos de una Eliminatoria y decíamos, ¿sabés lo difícil que sería para ustedes clasificar al Mundial si tuvieran que ir a jugar a Colombia o Venezuela”

-Sobre los dichos y críticas de Lewandowski tras el úlitmo Balón de Oro: “Que diga lo que quiera, no me interesa. Cada uno dice lo que quiere y obviamente él puede expresarse y decir lo que quiera. Sinceramente no comparto lo que él dijo pero tampoco le di mayor importancia. Ya está, quedó ahí y que diga lo que quiera”.

-Respecto de la final perdida ante Alemania en el Mundial de Brasil: “No se ganó pero hicimos muchas cosas importantes. No recuerdo que la gente fuera tan feliz como en el Mundial de Brasil. No se dio”.

-El próximo Balón de Oro y quién debería ganarlo: “Yo creo que no hay dudas, está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año”

-El grupo del Mundial 2022: “No hay rivales fáciles. Va a ser duro todo el Mundial, pero obviamente a priori, por nombres, siempre preferí que las selecciones de menos nombre te toquen más adelante”.

-Sobre su amigo Sergio Agüero y el repentino adiós al fútbol: “Al Kun se lo extraña en todo. Yo en especial concentraba con él, estaba todo el día al lado de él, nos levantábamos juntos, nos íbamos a dormir juntos y la verdad que sí, se lo extraña”.