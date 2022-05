La emocionante despedida de Messi a Di María tras su salida de PSG: “Confirmé lo que ya sabía”

En la tarde del sábado, Ángel Di María tuvo una muy emotiva jornada en París Saint-Germain. El Fideo disputó su último partido en PSG tras siete años, anotó un gol en la goleada 5-0 sobre el Metz por la Ligue 1 y fue despedido con un pasillo por sus compañeros y la ovación de todo el Parque de los Príncipes. Al día siguiente, los mensajes de despedida siguieron y Lionel Messi, su compañero en el elenco francés y la Selección Argentina, le dedicó un posteo.

“Fue un placer haber compartido este último año con vos en París. Nos conocemos hace mucho tiempo pero no es lo mismo estar el día a día a vernos cada tanto. Me confirmaste lo que ya sabía, que sos una gran persona, tanto vos como tu familia. Como jugador y sobre lo que hiciste en este club no hay nada que decir: todo impresionante. Les deseo lo mejor en este nuevo paso, ¡los vamos a extrañar!”, publicó la Pulga en su cuenta de Instagram.

El mensaje de despedida de Lionel Messi a Angel Di María, que se despidió del PSG. / Gentileza.

El balance de Messi tras su primera temporada en PSG

“Terminó la temporada y quería agradecer a mis compañeros por cómo me trataron desde que llegué y a mi familia por acompañarme y apoyarme siempre. Fue un año diferente por todo lo que ocurrió, pero al final de todo conseguimos una liga que me hacía mucha ilusión lograr por lo que significa al ser el primer trofeo acá en París. Nos quedamos con el sabor amargo de caer en la Champions en una eliminatoria que estábamos siendo mejores, y a la vez me quiero quedar con la alegría de haber sumado otro título que era también uno de los objetivos Seguro que se vienen cosas buenas en este 2022, será un año importante y vamos a pelear por estar compitiendo con ambición por todo”, escribió Messi en Instagram.