Konstantin Vassiljev, el capitán de Estonia, explicó el motivo de su homenaje a Maradona: “Me produce una gran emoción”

El pasado domingo, la Selección argentina se enfrentó a Estonia, en Pamplona y goleó por 5 a 0 a este país europeo que está en el puesto 110 del ranking FIFA y que no se clasificó a la Copa del Mundo de Qatar.

En este encuentro, además de los 5 tantos anotados por Lionel Messi, se dio una de las particularidades más llamativas de la jornada cuando en el segundo tiempo ingresó Konstantin Vassiljev luciendo una cinta con los colores celeste y blanco y la palabra AD10S bordada, en claro homenaje hacia Diego Armando Maradona.

El experimentado futbolista de 37 años dialogó con el medio Bolavip y expresó el motivo de su decisión: “Un amigo con el que jugábamos al fútbol de chicos me trajo el brazalete de Napoli, justo días antes de que se confirmara el juego amistoso. Conoce mis sentimientos hacia Diego Maradona, así que por eso me hizo ese regalo. Cuando supe del partido no dudé en utilizarlo”.

El homenaje a Maradona en la cinta de Konstantin Vassiljev, el capitán de Estonia.

“No es tan fácil describir su impacto en mí con pocas palabras. Es realmente difícil porque cuando pienso en Maradona me produce una emoción positiva muy fuerte. Su impacto en el fútbol es tan grande que hizo que el juego fuera más hermoso. Creo que debemos tenerlo presente para que las generaciones más jóvenes sepan lo que hizo no solo por Argentina sino también por el fútbol”, expresó el jugador que se desempeña en el FC Flora Tallin de la liga local, e integra la selección desde 2006.

Konstantin Vassiljev

Además, fue claro al hablar de su pasión por nuestro país: “No se puede separar a Maradona de Argentina, este es un país futbolístico especial. Como lo es Messi, que también es especial. Él está embelleciendo el fútbol como lo hizo Maradona en su momento”.

“Argentina siempre es candidata al título y así lo es para Qatar 2022, pero los oponentes también son poderosos”, cerró el futbolista que a lo largo de su carrera tuvo la oportunidad de recorrer las ligas de Eslovenia, Rusia y Polonia.