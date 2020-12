Kick Boxing: mujeres que les gustan dar piñas

Son muchas chicas las que practican kick boxing en Mendoza pero la mayoría lo hace de manera recreativa. Y son pocas las que entrenan para un nivel competitivo. ¿Por qué? “Por miedo a recibir golpes pero cuando conocés al deporte, lo amás”, confesó Victoria Fabrizi una de las ganadoras del primer torneo de este arte marcial que se realizó en la provincia post pandemia. Pero además, porque atrae más por el lado recreativo, entrenamiento modelador del cuerpo más que por la competencia en sí, según dijo uno de los referentes a nivel local y nacional, Emanuel Ramponi (Team RC Luján de Cuyo), quien representó a la Argentina en torneos en Panamericanos y Sudamericano 2015 y el año pasado en el “Lord of the Rings” de Calatuña.

El certamen que se realizó en el Polideportivo Beltrán Norte de Maipú, y que estuvo organizado por el profesor Luis Martínez del FFG (Fight For Glory) el pasado 13 del corriente, contó con la presencia de varias mujeres y niñas con buenos rendimientos.

“El nivel femenino es bastante bueno, el problema es que en las competencias son muy pocas las que siguen”, dijo el experimentado luchador. Y contextualizó: “El kick boxing en Mendoza es bastante amateur o semi profesional. Somos dos los que estamos a nivel profesional, Rogelio Ortiz y yo”. Y para representar al país “depende de los eventos y de las federaciones a la que uno pertenece, porque tanto a nivel provincial como nacional no hay una entidad que nuclee a las demás, hay muchas organizaciones, asociaciones o federaciones”.

Desde la mirada femenina y hablando en primera persona, los motivos fueron más puntuales. Victoria Fabrizi tiene 33 años, fue jugadora de fútbol en Gimnasia y ahora es luchadora. Hace seis años que practica artes marciales de contacto pero siempre lo hizo como recreativo y sparring en el exterior. Residía en España, y volvió a la provincia de vacaciones para ver a su familia, quedó varada por la ola de contagios de Covid-19 en todo el mundo y no pudo regresar.

Aquí vivió momentos de mucha tensión y angustia, perdiendo incluso a su papá por la pandemia. Sin embargo, eso no la venció, siguió adelante y continuó con sus rigurosos entrenamientos en casa. Luego, cuando se habilitó la actividad, fortaleció su técnica en el team Huargo para ganar como amateur el pasado 13/12. En el Viejo Continente se formó en Muay Thai y luego conoció el Kick Boxing, deporte que continuó en Mendoza.

Según contó “entreno hace un año en Los Huargos con los profes Mauricio Battaglia y Fernando Amaya. Pertenecemos al RC de Emanuel (Ramponi) pero en realidad, lo practico desde hace 6. Lo entrené en España, Italia y Australia. Pero antes hice boxeo en Madrid, Canaria y Mallorca, y Muay Thai en Indonesia y Australia. Allá hacía sparring con todo el mundo, con africanos, tailandeses, chinos, australianos, italianos, españoles, mexicanos, colombianos...pero no competía. Cuando vine a Mendoza, se vino la pandemia y no pude volver a España. Así que desde hace nueve meses que estuvimos sin un ring, hasta ahora y fue una felicidad enorme. Gané por puntos en los 63 kilos”.

-Si bien fue tu segunda pelea oficial tenés basta experiencia como sparring. ¿Eso te da ventaja?

-Es distinto competir. Una cosa es ser sparring y otra pelear 6 minutos por los puntos. El hecho de subir es una ansiedad tremenda, de no poder dormir la noche anterior. Es una prueba propia, porque podés entrenar un montón pero cada segundo depende de vos. Son minutos cruciales buscando tu pelea en un mano a mano con otra persona. Y después es gratificante ganes o pierdas, porque sabés que diste todo. La ventaja está en la cabeza. Tengo 33 años, digamos que soy veterana para empezar. Pero en este torneo hubo chicas de 20 años y niñas de 10 a 12 años con una técnica tremenda.

-¿Cómo ves al kick boxing femenino en Mendoza?

-Las chicas son muy guerreras pero este deporte, en la rama, no tiene convocatoria. No sé si es social, que aún persiste el machismo, y de difusión. Cuando estaba afuera podía “sparrinear” con otras chicas y servía para medirme. Pero acá lo tenés que hacer con hombres y ellos se cuidan mucho en pegarte. Si no les das y demostrás que querés pelear, ellos no largan piñas.

-¿Y por qué creés que las chicas no se arriman al kick boking con la idea de competir?

-El kick boxing es una disciplina agresiva, temen recibir golpes. Pero tienen que animarse a probar, a verlo como deporte. Te enamorás cuando ves los resultados. Requiere de disciplina y constancia, comer sano y una exigente rutina física. Y como defensa personal es efectiva. Como cualquier arte marcial, te da seguridad en la calle. Con tantos femicidios que hay, una buena patada o piña bien puesta, te puede salvar del peligro.

-¿Cuál es tu objetivo para el 2021?

-Sumar peleas para poder pasar a semi pro, pero tengo un deseo, y es que más chicas se animen a hacer kick boxing en Mendoza.