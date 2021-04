Gastón Alto: “Las expectativas pasan por clasificar a los Juegos Olímpicos”

Es una de las pocas esperanzas del deporte individual mendocino con chances de llegar a los mentados Juegos Olímpicos de Tokio 2021 , en Japón, que se trasladaron un año por la pandemia de Covid-19. A sus 35 años Gastón Alto, el mejor jugador de tenis de mesa de todos los tiempos de nuestra provincia, sueña con llegar a ser olímpico , un camino que se le ha tornado dificultoso, pero no imposible de alcanzar quien es representante del Club Mendoza de Regatas y de la Selección Argentina.

Es el actual campeón Sudamericano y ha sido medallista de plata en tres oportunidades en los Juegos Panamericanos 2007, 2011 y 2019, pero además es el monarca Panamericano de la especialidad.

Desde hace varias temporadas concentra en centros de entrenamientos en Alemania. En enero viajó a Europa para competir y prepararse para el Preolímpico, pero se suspendieron todas las ligas por la pandemia. Pese a ello, Gastón Alto se consagró subcampeón en dobles junto a Horacio Cifuentes, en un World Tour que se jugó en Qatar. Actualmente, desde hace una semana se encuentra instalado en nuestro país y, mientras viajaba a Rosario junto a su hermano Matías, el tenismesista dialogó con Los Andes.

-Volviste a entrenar en Europa, ¿cómo te fue?

-Estuve en Europa preparándome para el Preolímpico y fui a jugar una Liga donde se suspendieron todas las competencias, por lo cual solamente pude entrenar. Alcancé a jugar dos World Tour en dobles, donde llegamos a una en la final con Horacio Cifuentes, que es lo más parecido a un Mundial, y perdimos con unos coreanos. Es un resultado histórico para nuestro país y estoy súper contento con eso. Competí muy poco y entrené mucho.

-¿Qué te permite entrenar en Europa?

-La mayoría de los jugadores están en Europa, por eso entrenar en el extranjero es muy bueno ya que por ahí te juntas con todos los jugadores de nivel, pero también depende del centro donde entrenés. Pero es bueno estar cerca de los países donde se compite al más alto nivel. Tuve entrenamientos muy duros de lunes a sábados, de 6 y 7 de horas por día.

-Cómo hacés para concentrar fuera del país, ¿tenés sponsor o recibís apoyo oficial?

-Muchos de los gastos los solvento yo, y recibo una ayuda del Enard (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) con el tema del traslado y parte del alojamiento, pero por el momento no recibo más ayuda que esa. El Gobierno nacional o el Enard siempre, por lo menos a mí, me da una ayuda para competir o ir a entrenar, como me pasó de trasladarme a Europa.

-Estuviste un tiempo en Mendoza, ¿cómo encontraste el nivel?

-El nivel de tenis de mesa en Mendoza está creciendo, un poco a pulmón, pero hay jugadores en toda la provincia de todas las categorías y muchos son de Selección, lo cual es muy importante. Faltan competencias y poder viajar para enfrentarse con los mejores, pero el nivel de la provincia siempre ha sido muy alto.

-Tu hermano Matías, ¿es el entrenador de la Selección Argentina?

-Estamos trabajando con varios entrenadores y mi hermano Matías es uno de ellos, pero también está Gustavo Levinman y se ha sumado Pablo Tabachnik al cuerpo técnico. Ariel García es el preparador físico, pero en el día a día, mi otro ‘profe’ es Pablo Stahringer.

-¿Y cómo estás para el Preolímpico ?

-Realmente muy ansioso, aunque con la confianza de estar bien preparado. Una pena llegar con poca competencia, pero no seré el único. Creo que en este torneo Preolímpico estamos todos más o menos en igualdad de condiciones, aunque a muchos no se le suspendió la liga y vienen jugando fin de semana tras fin de semana. Igualmente tengo buenas expectativas y quiero clasificarme para los Juegos, ese es el objetivo.