El ‘Negro’ Enrique durísimo con el exarquero inglés Peter Shilton: “La tenés adentro hace años”

Héctor el Negro Enrique también salió a contestarle a Peter Shilton, arquero de Inglaterra en el Mundial de México 1986, con una polémica frase muy utilizada por Diego Maradona, autor de los dos goles en aquellos cuartos de final disputados en el Estadio Azteca.

“Peter Shilton: la tenés adentro hace años. Que grande el Diego. Un metro y medio mide Maradona y te hizo un gol y vos fuiste con las manos. Te primerió y utilizó todas las mañas del potrero y toda la magia de Fiorito”, comenzó el Negro Enrique en un video grabado con su celular que se viralizó.

Luego de recordar la famosa Mano de Dios, Enrique, quien le dio el pase a Maradona para el Gol del Siglo, le recordó a Shilton: “Después te dejó tirado. Te humilló, a vos te humilló, no al resto. La tenes adentro y no importa lo que digas de la camiseta argentina. Nosotros la amamos y la defendemos con el corazón y vos Shilton perdiste ese partido porque no tenes manos”.

"Shilton":

Por sus declaraciones sobre la camiseta con la que Diego Maradona le convirtió dos goles en el Mundial #Mexico86 pic.twitter.com/fip5b3gtw5 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 7, 2022

Qué dijo Peter Shilton tras la subasta de la camiseta de Maradona

Todo comenzó luego de la millonaria subasta de la camiseta con la que Diego Maradona le hizo los dos goles a Inglaterra en el Mundial de México. La remera azul se vendió en 9 millones de dólares y Peter Shilton estalló contra el Pelusa con una frase contundente.

“No hubiera cambiado (camisetas) con Maradona ni por todo el té en China por lo que sucedió ese día. Ni siquiera lo usaría en la casa, ni siquiera para lavar los platos en mi bungalow”, soltó el arquero que, cada vez que puede, muestra su fastidio por lo ocurrido en el Azteca.

Tras las declaraciones de Shilton, Claudio Chiqui Tapia se sumó a las chicanas con un posteo en Twitter que mostraba una mano, la bandera argentina, una copa y el número 1986. No hace falta aclarar a qué acción anti reglamentaria hizo referencia el presidente de la AFA en las redes sociales.