La final del Mundial Qatar 2022 entre Argentina y Francia sigue en el foco de atención. Luego de que un diario francés publique un supuesto error del árbitro Szymon Marciniak, el polaco dio una conferencia de prensa en su país para defenderse y explicar por qué no anuló un gol de Lionel Messi.

La queja de los franceses llega en el tercer gol del combinado albiceleste, donde el árbitro no anuló el tanto del astro argentina en el que se puede ver a dos jugadores suplentes de la Selección argentina dentro del campo de juego.

En la conferencia de prensa que brindó Marciniak este viernes, mostró una foto que pone en jaque la queja de los galos. En la imagen se puede ver que en el segundo penal de Kylian Mbappé siete de sus jugadores suplentes estaban en el campo de juego, detalla TN.

“Los franceses no mencionaron esta foto, donde se puede ver como hay siete suplentes en el campo cuando Mbappé marca un gol. Nada que decir, sobre todo porque en la oportunidad perdida de Kolo Muani al final del partido, varios suplentes siguen en el área de juego”, dijo.

El árbitro de la final del Mundial le contestó a la prensa francesa y reveló por qué no anuló el gol de Messi.

Además se preguntó: “¿Cuál fue el impacto de los muchachos que se levantaron y saltaron al campo?”. Su compañero, Tomasz Listkiewicz, encargado del VAR, se mostró en la misma línea que el polaco: “Las reglas del juego no son un código penal. No se puede analizar todo literalmente. Lo más importante es el espíritu del juego. Por ejemplo, existe la regla de que el juego no puede continuar sin un banderín de esquina. Imaginemos que la bandera está rota y no hay repuesto. Bueno, ¿qué diría Szymon que en la página 30 de las reglas hay tal disposición y cancelamos la final del campeonato mundial?”.

Por otro lado el árbitro polaco hizo hincapié en la reacción de los jugadores de Francia luego de que marcara el final del encuentro: “Lo que dicen los jugadores importa. Los franceses agradecieron tras el partido, estaban satisfechos con el arbitraje. Todos se acercaron, se dieron la mano, dieron las gracias, intercambiaron algunas palabras”.

Y agregó: “Tuve una charla con Hugo Lloris y Olivier Giroud. Y Kylian Mbappé me abrazó inesperadamente. Estaba muy triste y decepcionado por la pérdida. Creo que fue un gesto muy humano. También lo abracé y traté de consolarlo, le dije que es un jugador destacado que ganó el campeonato hace cuatro años”.