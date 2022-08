Deporte y placer: uno de los mejores campos de golf del mundo está en el corazón de Dubai

Dubái es una ciudad futurista, es el encuentro de continentes. Una urbe que se encuentra entre las cálidas dunas del desierto y las aguas cristalinas del Golfo. Conocida por sus altísimos rascacielos y sus playas de arena blanca, Dubái tiene una belleza hipnótica. Elevándose resplandeciente de las llanuras desérticas, la yuxtaposición entre el poder de la naturaleza y el de la tecnología no podría ser más potente. Por otro lado, es una ciudad segura, muy segura. Ciertamente más segura que la mayoría de otras capitales en el mundo.

Dubái también es un enorme atractivo para los amantes del golf. Solo en la ciudad se encuentran 12 campos impolutamente diseñados, entre los cuales 3 están en el ranking de los 100 mejores del mundo.

Una de sus perlas golfistas del desierto es el Dubai Creek Golf & Yacht Club. Situado en el corazón de la ciudad y a orillas del rio, este campo ha sido remodelado recientemente, elevándolo a un verdadero paraíso para los deportistas.

Dubai Creek Golf & Yacht Club abrió sus puertas en enero de 1993 con gran éxito mundial y desde entonces ha sido sede de numerosos torneos y eventos, incluido el Dubai Desert Classic en dos ocasiones.

El campo de 18 hoyos, par 71 del club recorre 6,857 yardas ondulantes a lo largo de fairways muy bien cuidados. El trayecto incluye palmeras datileras y cocoteros, desafiantes obstáculos de agua y arbustos que le dan un aire claramente tropical. Además del rio, el cual entra en juego al menos en 4 hoyos, se diseñaron varias lagunas artificiales, los cuales agregan mucha belleza al lugar, además del desafío que implican.

Si bien es un campo que alberga algunos de los torneos más importantes del mundo, lo que más ha atraído a Planeta Golf es que su diseño hace que sea divertido para todos. La presencia de múltiples tees aseguran que los golfistas de todos los calibres disfruten de su día en el campo.

Dubai Creek Golf & Yacht Club prepara un emocionante final de juego con sus últimos hoyos. Los 17 y 18 tienen el arroyo, el cual protege toda la parte izquierda del fairway. El hoyo 17 todavía puede ser jugado con un juego de tiros cortos. El 18 requiere de mucha estrategia en cada golpe. Hay agua a la izquierda y un bunker largo a la derecha; después agua de nuevo. Ofrece un drive muy bueno, el cual se puede jugar con un hierro largo hasta el green con pendiente. Sin embargo, hay que ser muy preciso dado que se encuentra protegido por agua en la parte delantera y a la derecha.

Este campo fue rediseñado por Thomas Björn, que además del campo central, anexa un divertido campo Par 3 de nueve hoyos y fantásticas instalaciones para practicar juegos cortos.

Asombro y disfrute: las sensaciones de visitantes y socios

Para el estadounidense John Reuer, que visitó este campo en febrero, lo califica como “Magnífico campo de golf a orillas del arroyo Dubai, pero en el centro de la ciudad. Esto no le resta, de hecho, es un increíble oasis de tranquilidad. Los últimos 2 hoyos son probablemente los más pintorescos y desafiantes de Medio Oriente, con impresionantes vistas al Burj Khalifa y al centro de Dubái. Increíble House con magníficas instalaciones. El área exterior del bar y restaurante Lake View es simplemente hermoso. Todo el personal del complejo no podría ser más amable y servicial. Si vas a Dubai, este club es un imprescindible de conocer”.

Para el español Víctor Rubioga, “desde nuestra llegada al club ya nos dimos cuenta que estábamos entrando a un campo muy especial. Fairways impecables, greenes perfectos, entorno espectacular. Hay un par tres que tiene como fondo el Burg Khalifa. Sencillamente increíble”.

En Dubai, se radican año tras año profesionales y trabajadores de diversas partes del mundo. Para Karl Wang, quien vive desde el 2021 en esta ciudad, este Club es “¡Verdaderamente un lugar increíble! Estuve jugando en casi todos los campos que hay aquí, pero mi preferido es Dubái Creek Golf & Yacht. Aquí puedes disfrutar instalaciones de nivel mundial y los mejores entrenadores de golf. Disfruto cada momento que he pasado aquí, desde las salidas al campo a mis lecciones y prácticas de golf. ¡No se olvide de probar algunas bebidas o una comida después de sus rondas de golf, ya que hay muchos buenos restaurantes dentro de las instalaciones de Dubái Creek!

La academia de este campo tiene una gran cantidad de entusiastas alumnos. El austriaco Norbert Von Treep, en sus vacaciones eligió a este destino para su descanso y aprovecho para tomar varias clases. Ya de vuelta y desde Viena así expreso sus sensaciones: “Tuve la suerte de tomar una serie de lecciones de golf con Mathew Brookes y puedo asegurar que él logró en algunas lecciones lo que no había logrado con otros muchos profesores en el pasado. La habilidad de Matt para revisar mi swing y hacerme entender lo que tenía que corregirse. También los por qué, a partir de esto me dio ejercicios para permitir que mi cuerpo pueda flexionarse de la manera requerida y esto ha cambiado mi juego. Lo más importante es que me hizo progresar de alguien que quería jugar a alguien que ahora siente pasión por estar en el campo tanto tiempo como sea posible. El secreto es que Matt no complica demasiado las cosas. Corrige lo más importante y los resultados son casi inmediatos. Esto me permitió progresar rápidamente y disfrutar de las lecciones y el juego”.

El después del juego se disfruta tanto como este extraordinario campo. Para el escoces, Edwin Mackinnon, “Salimos en dos líneas e hicimos increíbles 18 hoyos. Cuando finalizamos le habían recomendado a mi hijo almorzar en el Club de Yates, éramos 6 y nos sentamos afuera en una mesa redonda grande con mucha sombra. Con vistas al arroyo de donde despegaban los hidroaviones, imposible más encantador. La atención del personal fue excelente y la comida deliciosa: pescado, papas fritas, ensaladas César y hamburguesas. ¡Todo hecho con la delicadeza de Dubái! Un lugar realmente agradable. Después de una jornada de 5 horas y media de juego, vale la pena un almuerzo tan rico en un lugar tan agradable”.

El after: juego imperdible

El House Club es obra del británico Brian Johnson. Una joya arquitectónica que evoca las velas de un dhow - embarcación tradicional árabe -.

El majestuoso House Club del Dubai Creek Golf & Yacht Club, en el canal histórico de la ciudad es una auténtica joya arquitectónica. Nadie que haya visitado esta ciudad puede dejar de conocer esta obra, de hecho, es uno de los lugares más fotografiados desde su apertura en 1993. Este edificio captura la esencia de las tradiciones marineras de Dubái y presentan la fusión perfecta de herencia con modernidad y estilo único.

Diseñada por el arquitecto británico Brian Johnson, dicho de paso radicado desde hace tiempo en esta ciudad, esta obra evoca las velas de un dhow y se convirtió en un clásico instantáneo y ha resistido la prueba del tiempo con total actualidad. También es un sello de la arquitectura de Johnson, dar a los edificios una idea de su origen.

El dhow es una embarcación de vela de origen árabe caracterizada por su velamen triangular y bajo calado. Históricamente, el aspecto más revolucionario del dhow en la historia naval fue su velamen triangular, el cual le permitía navegar sin remos independientemente de la dirección del viento, a diferencia de las embarcaciones con velas rectangulares existentes hasta entonces, que precisaban contar con viento en popa para prescindir de los remeros.

Brian Johnson se aseguró de que no importa dónde se encuentre alguien en el campo, se tienen que ver las velas de un dhow. Esto se hizo agregando velas de diferentes tamaños.

Desde el punto de vista gastronómico, el estilo de comida del House es básicamente europea y american cuisine, aunque también hay delicias árabes. Cubre las cuatro comidas y es servicio es de máxima calidad. Además de la excelencia gastronómica, la ubicación es excelente y sus vistas son increíbles dado que se puede disfrutar el campo de golf, los rascacielos y el rio.