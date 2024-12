CR7 premiado como mejor jugador de Oriente: “Voy a continuar porque quiero seguir marcando goles”

El astro portugués fue galardonado en los Globe Soccer Awards, a los que ponderó por sobre el Balón de Oro y el The Best de la FIFA. “Este premio es muy distinto a los otros”, expresó. Además, aseguró que cuando se retire no será entrenador, sino dueño de un club.