Copa Libertadores: el árbitro Roberto Tobar rompió el silencio y explicó por qué le anuló el gol a Matías Suárez de River

Roberto Tobar, el árbitro principal en el encuentro de River frente a Vélez, habló de la polémica que se generó por anular el gol de Matías Suárez para el Millonario y explicó porque tuvo que llamar al juez de línea para decidir su fallo: “Sentí que era importante la visión de mi compañero”

En ESPN, el árbitro chileno envió un mensaje en el que explicó la jugada de Suárez y su accionar: “Tras revisar una y otra vez las imágenes, observo un contacto que no me deja seguro para anular. En ese momento, sentí que era importante otra visión de un integrante de mis compañeros de campo por eso hago el llamado a Claudio Ríos para que él pueda chequear y me diera su opinión libre de toda comunicación que yo sostuve con el VAR”.

Y el ganador a la foto del año es Juano Tesone (Clarín/Olé). Momento exacto en el que el balón golpea el brazo de Matías Suárez. No importa que haya sido accidental, no están permitidos los goles con la mano/brazo. Toda la derecha para Roberto Tobar y el VAR, nobleza obliga 🙏 pic.twitter.com/pUWUWK6xec — ElVarCentral (Andrés) (@ElVarCentral) July 7, 2022

“Claudio coincidió que existe después del cabezazo de Matías Suárez porque el balón patina en su antebrazo entrando en el arco”, cerró Tobar a la hora de explicar por qué anuló el gol de Matías Suárez ante Vélez.

EL VAR MATÓ AL FÚTBOL 👊 pic.twitter.com/DB50zqEHPz — Rodolfo Cingolani (@GringoCingolani) July 7, 2022

Qué había dicho el VAR en el momento de anular el gol de River frente a Vélez

A los 78 minutos, Matías Suárez convirtió para River ante Vélez, pero Roberto Tobar recibió el llamado del VAR por una posible mano. El arbitro se acercó al monitor y en dos oportunidades aclaró: “Para mí es gol”

Luego de ver varias veces la jugada y de llamar a uno de sus asistentes, Claudio Ríos, el árbitro principal decidió anular el gol por considerar que la pelota dio en la mano del delantero Millonario. En total, repitieron la imagen 43 veces.