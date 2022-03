Ashleigh Barty, la tenista N°1 del mundo, anunció su retiro a los 25 años y causó sorpresa

Las declaraciones de Ashleigh Barty de este martes en sus redes sociales dejaron paralizado a millones de aficionados del deporte, no solamente del nicho del tenis. Porque la noticia de que la actual número 1 del mundo dé un paso al costado del circuito -y con 25 años-, sale de los parámetros esperados y causó sensaciones encontradas en el público

La flamante campeona del Australian Open sorprendió con un posteo en el que anunció su retiro del profesionalismo.

Según explicó, se trata de una decisión personal meditada, basada en un cambio de vida rotundo y lejos del alto rendimiento. Todo lo dijo en una entrevista que luego difundió en su Instagram.

“Hoy es un día difícil y lleno de emoción para mí ya que anuncio mi retiro del tenis. Estoy muy agradecida por todo lo que este deporte me ha dado y me voy sintiéndome orgullosa y realizada. Gracias a todos los que me han apoyado a lo largo del camino, siempre estaré agradecida por los recuerdos de por vida que creamos juntos”, adelantó acerca del video con las explicaciones.

Los motivos del retiro de Ashleigh Barty

“Estoy tan feliz y tan lista y sé en este momento en mi corazón, que esto es lo correcto. Dar un paso al costado, colgar la raqueta y perseguir otros sueños”, comenzó la líder del ranking WTA, que -emocionada- detalló: “Ya no tengo el impulso físico, las ganas emocionales ni todo lo que se necesita para desafiarte a ti mismo en lo más alto del nivel. Estoy agotada”.

Ashleigh Barty ,dice adiós en lo más alto

De tal forma, la mejor tenista posicionada de la actualidad decidió ponerle punto final en el mejor momento de su carrera (N°1 desde 2019). Además del Grand Slam conquistado a principio de año, la australiana atesora otros dos: Roland Garros (2019) y Wimbledon (2021).Los mismos son parte de los 15 títulos individuales y 12 en dobles que consiguió desde 2010, cuando comenzó a competir en el circuito internacional.

“No hay un camino correcto ni uno incorrecto, es mi camino”, cerró, aunque ampliará su postura en la conferencia de prensa esperada para este miércoles.