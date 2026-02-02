Las personas con más probabilidades de éxito profesional tienden a nacer en estos meses, según investigaciones

El éxito profesional es el resultado de múltiples variables: educación, oportunidades, contexto socioeconómico, habilidades personales y experiencia. Sin embargo, distintas investigaciones exploraron si factores tempranos , como el mes o la estación de nacimiento, podrían influir levemente en rasgos que facilitan el desarrollo profesional , como la persistencia, la autoconfianza o la capacidad de liderazgo.

La ciencia es clara: no existe un “mes del éxito” garantizado , pero sí tendencias estadísticas interesantes que ayudan a comprender cómo interactúan biología y entorno.

Uno de los trabajos más citados proviene de la Universidad de Toronto , publicado en Journal of Economic Behavior & Organization, donde se analizaron perfiles de directivos y ejecutivos.

Los investigadores observaron que una proporción significativa de personas en posiciones de liderazgo había nacido en determinados períodos del año , lo que abrió la hipótesis de una influencia indirecta de la estacionalidad.

Por otro lado, investigaciones del National Bureau of Economic Research (NBER) señalaron que el mes de nacimiento puede afectar variables como el rendimiento académico temprano, la autoestima y la persistencia, factores que influyen en el desarrollo profesional a largo plazo.

El rol de la estacionalidad y el desarrollo temprano

Una de las explicaciones más aceptadas se vincula con la exposición a la luz solar durante la gestación y los primeros meses de vida, que influye en la regulación de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, asociados a la motivación, la energía y el estado de ánimo.

Estudios publicados en BMJ Open y análisis poblacionales del UK Biobank también encontraron asociaciones entre estación de nacimiento y rasgos conductuales que pueden favorecer la constancia y la adaptación al estrés laboral.

Qué meses aparecen con mayor frecuencia (adaptado a Argentina)

La mayoría de estas investigaciones se realizaron en Europa y América del Norte, es decir, en el hemisferio norte, donde la primavera ocurre entre marzo y mayo.

image

Al trasladar los resultados a Argentina, es necesario invertir las estaciones.

En el hemisferio sur, los meses que aparecen asociados con rasgos vinculados al éxito profesional son:

Septiembre, octubre y noviembre (primavera en Argentina)

Las personas nacidas en estos meses tienden a mostrar, en promedio, mayor estabilidad emocional, iniciativa y energía sostenida, características que pueden facilitar trayectorias profesionales consistentes.

Otros meses y perfiles profesionales

Los estudios también describen tendencias generales en otros períodos:

Diciembre a febrero (verano): mayor extroversión y empuje, útil en profesiones dinámicas y de alto contacto social.

Marzo a mayo (otoño): perfiles más analíticos y estratégicos, asociados a roles técnicos o de planificación.

Junio a agosto (invierno): mayor prudencia y concentración, frecuentes en trayectorias profesionales estables y de largo plazo.

La psicología aclara que no hay un perfil superior, sino estilos distintos de éxito.

Lo que la ciencia subraya

Los investigadores enfatizan que el mes de nacimiento no define el destino profesional. La educación, el esfuerzo sostenido, el aprendizaje emocional y las oportunidades reales pesan mucho más que cualquier factor biológico temprano.

La estacionalidad puede aportar una predisposición mínima, pero el éxito profesional se construye con habilidades, decisiones y contexto.