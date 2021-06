¿Cuál es el signo del zodíaco más torpe?

Hay personas que se mueven con lentitud y con dificultad para dominar los movimientos, que no prestan mucha atención al momento de realizar alguna actividad y que, por ello, muchos los consideran torpes.

Según la astrología, hay cuatro signos del zodiaco que se destacan en este rubro. Repasamos la lista en este horóscopo:

Géminis, el signo del zodiaco más torpe

Son personas muy habladoras. No les gustan los silencios y aprovechan a rellenarlos con cualquier pensamiento que se les venga a la mente. No suelen pensar demasiado en lo que están diciendo, por lo que a veces meten la pata comentando algo que no deberían. No obstante, con los de Géminis nunca te vas a aburrir porque te mantendrán entretenido en todo momento.

Géminis, el signo del zodiaco más torpe - Imagen ilustrativa / Web

Piscis, el signo del zodiaco más despistado

Lo demuestra a través de olvidos de fechas o pequeños detalles del día a día. Para no tener que luchar contra ellos mismos y hacerse frente, se meten en un mundo de ensoñación que los distrae por completo. Los de Piscis están distraídos con detalles del universo de fantasía que tienen en la cabeza.

Aries, el signo del zodiaco más imprudente

Son personas que no piensan demasiado antes de actuar. Al ser de un signo de fuego, son impulsivos y se dejan llevar por sus deseos de cada momento. Por sus imprudencias y ansiedades, los de Aries suelen arrepentirse y pedir perdón, lo cual es un rasgo positivo.

Además de su torpeza, Piscis es el signo más despistado - Imagen ilustrativa / Web

Sagitario, el signo del zodiaco más impulsivo

Los de Sagitario llevan todo al extremo: siempre al límite, donde la falta de comodidad es obvia. Cometen torpezas al querer llamar la atención. Pueden caer muy mal en una primera impresión, por lo que conviene conocerlos de manera íntima, sin prejuzgarlos.