Francos abre un nuevo local: dónde comer las empanadas más grandes de Mendoza

A tan solo un año de su primera inauguración, Francos, la reconocida marca de empanadas tamaño King Size, continúa expandiéndose en el Gran Mendoza . Franco De Simone y Franco Rizzo , dos jóvenes emprendedores que decidieron apostar a la gastronomía local, anunciaron la apertura de su tercera sucursal . La misma estará ubicada en el Patio Juan B Justo 429, un nuevo polo gastronómico que desembarca en la provincia.

Con locales ya consolidados en Dorrego (Complejo La Cañada) y en Godoy Cruz (Lavalle 285) , la marca se distingue por una propuesta innovadora: empanadas gigantes que se diferencian del formato tradicional, pensadas para quienes buscan sabor, calidad y abundancia en cada bocado. Los locales abren de martes a domingos de 20 a 00 hs, y también los podés encontrar a través de Pedidos Ya .

“Queremos que la gente disfrute de comer una buena empanada: que sea sabrosa, de buena masa, con mucho relleno y que realmente deje satisfecho”, expresaron sus fundadores.

Con una amplia variedad de sabores de empanadas, algunos de los más elegidos son: camarón queso y verdeo , carne desmechada al malbec , entraña cortada a cuchillo , espinaca portobello parmesano y cheese burguer, entre otros. ¿Querés conocer más variedades? Te invitamos a descubrirlas en el siguiente link: linktr.ee/francos_.

La idea de la tercera sucursal en Patio Juan B Justo 429 es que, además de Francos , el bar ofrecerá distintas propuestas gastronómicas para todos los gustos, en un espacio ideal para compartir con amigos y familia. Aún no se conoce la fecha de apertura, pero muy pronto será anunciada en las redes sociales oficiales de Francos.

Con este crecimiento sostenido en tan poco tiempo, Francos se posiciona en el mercado gastronómico de Mendoza, apostando al uso de ingredientes de calidad y a una experiencia en la que el cliente resulta ser tan importante como el producto.

“Este es solo el comienzo. Emprender en Mendoza no es fácil, pero creemos en el trabajo, en la pasión y en las ideas que nacen desde acá. Queremos que Francos siga creciendo y que cada vez más gente pueda disfrutar de nuestras empanadas King Size”, expresaron De Simone y Rizzo.

¿Qué esperás para probarlas? Francos te espera en Mendoza Instagram oficial

Empanadas Francos (1)

Empanadas únicas en Mendoza

Como ya te contamos, el menú de Francos se distingue por su amplia variedad de empanadas gigantes, diseñadas para quienes buscan sabor, calidad y abundancia en cada bocado.

Para que tener en cuenta, quienes usualmente comen poco o moderado, con una sola empanada quedarán más que satisfecho, y quienes prefieren repetir, tendrán que tener en cuenta que dos empanadas podrían ser equivalentes a comer dos hamburguesas, es decir, son verdaderamente grandes.

Asimismo, te recomendamos las empanadas clásicas como las de Jamón y Queso, Criolla y Caprese, y para quienes prefieran probar sabores nuevos, realmente vale la pena probar las especiales incluyen combinaciones innovadoras como Humita, Atún y Espinaca con Portobello.

Para los paladares más exigentes, las empanadas premium ofrecen opciones como Pollo al disco, Entraña cortada a cuchillo, Cheese Burger y Carne desmechada al Malbec. Además, la propuesta de camarón incluye variedades como Camarón con queso y verdeo y Camarón con queso, ideales para los amantes de los sabores del mar.

Francos también propone combos prácticos que combinan empanadas de distintas categorías con bebidas, con precios que inician en $11.200, ideales para quienes quieren probar varios sabores a la vez. La oferta de bebidas incluye gaseosas, cerveza y aguas saborizadas, complementando la experiencia gastronómica.

Empanadas Francos (3)