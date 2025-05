Qué son los perfumes gourmand, las fragancias que marcan tendencia por una particularidad

tf_sku_TEA601_2000x2000_1.jpg Vainilla fatal, de Tom Ford. Foto: Tom Ford

Para quienes prefieren aromas a algodón de azúcar, caramelo o macarrons son buenos embajadores Sweet Like Candy (Ariana Grande), Legacy of Petra (Penhaligon’s) y Candy (Prada). La nota de almendra tostada está presente en Almond (The Library of Fragrance) y en Perfect Intense (Marc Jacobs); y la garrapiñada en el Eau de Parfum Original, de Lolita Lempicka.