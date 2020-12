Para reír, para temblar y para enamorarse: tres peliculones de Netflix, HBO y Amazon Prime

Bienvenidos al top cine de esta semana que viene variadito en géneros y humores. Pero, eso sí: indiferente no quedarás.

Cabeza rapada (Netflix)

Arrancamos con “Skin” (o “Cabeza rapada”). Fuertísima esta película escrita y dirigida por Guy Nattiv en la que se lucen las actuaciones, en especial la del protagonista: Jamie Bell (el nenito inolvidable de “Billy Elliot”, ”Los cuatro fantásticos”, “”Rocketman”, “Snowpiercer”).

Gran gran papel el de este actor que se pone en la piel de un chico joven que, como quedó huérfano, es criado por un grupo de cabezas rapadas, supremacistas blancos estadounidenses.

La historia es real y te pone la piel de gallina porque el joven, que creció en un ambiente arrasado por el odio y la violencia, decide abrirse del grupo y cambiar su vida cuando se enamora de una chica y se va con ella y sus hijas.

No será fácil insertarse de nuevo en la sociedad con ese prontuario y tampoco que esa familia adoptiva se resigne a perder uno de sus miembros.

Ganadora del Festival de Toronto, esta historia tiene una potencia arrolladora y está en el catálogo de A24; distribuidora que ya te hemos citado en este top como de lo mejor en cine contemporáneo.

La película no solo viene bien para ver cómo es la vida de esas personas sumidas en el racismo más profundo sino lo que cuesta ir volver de ese mundo.

Un guión y una decisión de montaje y realización excelentes, que te van a dejar flotando la sensación de haber visto la película por mucho tiempo.

Dos tipos peligrosos (HBO o HBO Go)

De los oscuros andariveles del racismo contemporáneo nos vamos a una comedia como ya casi no hay.

Se trata de “Dos tipos peligrosos” dirigida por Shane Black e interpretada por dos actorazos: Russell Crowe y Ryan Gosling.

Ambientada en Los Angeles de los ’70, un detective y un matón a sueldo tienen que trabajar juntos para resolver varios casos: el asesinato de una actriz porno, una conspiración ilegal en el mundo de los ricos y la desaparición de una chica.

Estos dos actores componen de esas duplas de comedia como ya no se ven en una película. Pero además el filme combina el humor con la acción y algún que otro romancito retro.

El absurdo se impone con una naturalidad magistral en este filme que no pierde por eso ni un gramo de intriga. Entretenidísima, muy bien pensada desde el lenguaje (es un festín de belleza visual y sonora) y con mucho encanto.

La amante de mi padre (Amazon Prime)

Y ya que estamos en el cine comercial de Estados Unidos, por qué no una comedia romántica de esas que quedan pocas. De esas que Marc Webb (”El sorprendente hombre araña”, “500 días con ella”) tan lindamente sabe hacer.

Se trata de “La amante de mi padre” o “The Only Living Boy in New York” que te llevará divinamente por las calles de la Nueva York intelectual y cool que siempre visita Woody Allen.

Los actores son Callum Turner, Kate Beckinsale, Pierce Brosnan, Cynthia Nixon y el adorable, adorable, Jeff Bridges que con mucha pregnancia componen la historia.

Un chico, hijo de un editor exitoso y una madre bipolar, anda en busca de su destino. En ese tránsito se encuentra con un secreto que lo hará girar bruscamente en sus deseos y reflexiones ante la vida y develará una historia personal de la que no tenía ni idea.

Muy al estilo de la preciosa “500 días con ella”, esta película (que Webb hizo producida por Amazon) no está a la altura de ese filme pero es un caramelito para endulzar, por ejemplo, una tarde de domingo.

No busques aquí planteos profundos o cine arte, pero sí vas a encontrar la firma de autor para realzar un filme que, de no ser por eso, podría ser apenas una peliculita.

Súper buen plan para entretenerte con su levedad y belleza. Pero además, ver a Jeff Bridges en cualquier tramo de una película ya merece el tránsito.

La ficha

Cabeza rapada (Skin, EE.UU., 2019, 110 min.). Género: Drama, thriller basado en hechos reales. Dirección y guión: Guy Nattiv. Música: Dan Romer. Con: Jamie Bell, Vera Farmiga, Danielle Macdonald, Mike Colte. Disponible en: Netflix. Nuestra calificación: Muy buena.

Dos tipos peligrosos (The Nice Guys, EE.EE., 2016, 116 min.). Género: Comedia, acción. Dirección: Shane Black. Guión: Shane Black, Anthony Bagarozzi. Música: David Buckley, John Ottman. Fotografía: Philippe Rousselot. Con: Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice, Matt Bomer, Kim Basinger. Disponible en: HBO, HBO Go. Nuestra calificación: Muy buena.

La amante de mi padre (The Only Living Boy in New York, EE.UU., 2017, 88 min.). Género: Comedia romántica. Dirección: Marc Webb. Guión: Allan Loeb. Música: Rob Simonsen. Fotografía: Stuart Dryburgh. Con: Callum Turner, Kate Beckinsale, Pierce Brosnan, Cynthia Nixon, Jeff Bridges. Disponible en: Amazon Prime. Nuestra calificación: Buena.