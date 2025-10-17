Olvidate de las rayas y animal print: este es el estampado favorito de la moda para el 2026

En la moda femenina 2026, los lunares se consagran como el print favorito de la temporada , desplazando a las rayas y al clásico animal print. Este diseño recupera su espíritu vintage, pero con una actualización moderna y colorida , ideal para los meses cálidos.

Según especialistas en tendencias de ropa y publicaciones de moda, los lunares regresan en versiones que combinan tradición y frescura .

Ya no se limitan al blanco y negro: aparecen en tonos pastel, combinaciones bicolores y diseños más libres.

Este estampado, asociado históricamente con lo femenino y elegante , ahora se usa también en prendas informales.

Vestidos, camisas, pantalones y hasta accesorios adoptan este motivo, que aporta dinamismo y un aire retro chic a los conjuntos urbanos.

Cómo se usan los lunares en 2026

Las pasarelas y colecciones de verano muestran telas fluidas, con movimiento y textura liviana, ideales para resaltar el contraste de los lunares.

image

Los cortes preferidos son los vestidos midi, las blusas abotonadas y las polleras amplias, con detalles románticos y aire bohemio.

Lunares pequeños para looks elegantes.

Lunares grandes para combinaciones más atrevidas.

Tonos tierra y pasteles dominan sobre los clásicos blanco y negro.

Este equilibrio entre comodidad y sofisticación convierte al estampado en una opción adaptable a múltiples estilos.

Un clásico de la moda que vuelve a dominar

El furor por los lunares también se refleja en accesorios: pañuelos, carteras y zapatos incorporan el motivo, completando conjuntos monocromáticos o de inspiración vintage.

image

Expertas locales aseguran que su permanencia no es casual: los lunares favorecen la figura, aportan luminosidad y combinan con prendas lisas sin saturar el look.