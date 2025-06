Murió el jean ancho y roto: este es el pantalón entre las tendencias de moda para este invierno 2025

Hubo un tiempo en que los jeans rotos fueron sinónimo de rebeldía, estilo y tendencia. Pero como todo en el mundo de la moda, las reglas cambian , y este invierno 2025 lo deja claro, este modelo de jean murió , al menos en lo que a looks urbanos y elegantes se refiere.

Es que en la actualidad hay una necesidad generalizada de looks que puedan funcionar tanto para un after office como para un finde relajado. Los jeans rotos, con sus hilos colgando y agujeros forzados, ya no encajan en esa versatilidad. Además, se imponen nuevas siluetas que aportan estilo sin necesidad de romper la tela.